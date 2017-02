Amet, kus esineb eriti palju kukkumisõnnetusi

«Hüpatakse auto kastist alla, kukutakse tasapinnal, redelid libisevad alt ära,» loetles valdkonna õnnetuste põhjuseid tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja Jüri Milov.

Ta rõhutas Tööelu portaalis, et kui töötajatel on tööd tehes oht kõrgelt kukkuda, liikumisteedel esemete või juhtmete otsa komistada või ebasobivate jalanõude tõttu märjal või jäisel põrandal kukkuda, on põhjust ettevõttes tööprotsesse läbi vaadata ja leida üles töökohal esinevad ohud enne, kui õnnetus juhtub.

Nii kukkumised kui ka samal tasapinnal libastumised ja komistamised moodustavad veidi rohkem kui kolmandiku raskete tööõnnetuste koguarvust. «Kui suudaksime vähendada kasvõi ainult kukkumisega seotud tööõnnetuste osakaalu, väheneks märgatavalt ka raskete tööõnnetuste arv,» sõnas Milov.

Enim raskete kehavigastustega lõppenud õnnetusi juhtub töötajatega ehituse, metallitööstuse, veonduse ja laonduse ning puidutööstuse sektoris. Levinumad põhjused on kukkumised, töö masinate ja käsitööriistadega ning käsitsi ja tõstukitega materjalide teisaldamine.

Statistika näitab, et Eestis on palju veoettevõtteid, kus jõud ja ressursid on täiel määral pühendatud teenuse osutamisele ning panus töötervishoidu ja -ohutusse on madal. Milovi väitel pole see õige töötajate ja nende töövõime säilimise seisukohalt.

Tööinspektsiooni andmeil juhtub kolmandik kõigist tööõnnetustest noorte inimestega, kes on tööl olnud alla aasta. Palju on ka neid, kes on vahetanud töökohta ja töövõtted uuel kohal pole veel selgeks saanud.

Milovi sõnul võib sagedaste õnnetuste põhjuseks olla ebapiisav juhendamine ja väljaõpe, samuti esineb palju töötervishoiu ja -ohutuse nõuete rikkumisi.

Tööinspektsiooni soovitused tööõnnetuste vältimiseks: