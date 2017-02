Internetis kaaslase otsimine võib kaasa tuua kopsaka arve

Tutvumisportaali kasutamisest ei taha paljud rääkida ning niisamuti ei julgeta sageli abi paluda juhtudel, kus tutvumisportaali kasutamisest saab painav lepinguline kohustus, kirjutab tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Need, kel kodumaal valik väikeseks jääb, uurivad järjest rohkem võimalusi, mida pakuvad välismaised tutvumisportaalid. Nii toimis ka üks tarbija, kes sõlmis kuuekuulise lepingu Saksamaa tutvumisportaaliga ning maksis liikmelisuse eest 329 eurot. Ta pettus teenuses ning tühistas lepingu viiendal päeval. Teenusepakkuja hinnangul oli selle aja jooksul portaali vahendusel sõlmitud kontaktide arv väärt 247 eurot ning summa võeti inimese krediitkaardilt maha.

Paraku ei ole see lugu ainus pettumust valmistav kogemus. Igal aastal pöördub tarbijakaitsjate poole mitmeid pettunuid, kes on tutvumisportaalide lõksu jäänud tänu kahjulikele lepingutingimustele.

Millised on inimese õigused?

Tutvumisportaali kasutamiseks sõlmitud leping ei erine oma olemusest enamasti muudest lepingutest, mis on kasutusel netist asjade ostmisel või teenuste tarbimisel. Seega võib ka tutvumisportaali kasutades ümber mõelda ning lepingust 14 päeva jooksul taganeda.

Siiski on oluline teda, et see õigus kehtib portaalide puhul, mis tegutsevad Eestis või mõnes muus EL riigis. Tutvumiskeskkondade puhul, mis on loodud USAs või mujal Euroopast väljaspool, sellega arvestada ei saa.

Eelkõige annab lepingust taganemine õiguse kasutamistasu tagasi saada või maksekohustusest vabaneda. Ka siin on olulisi nüansse, mis tarbija õigust mõjutavad. Näiteks juhtudel, kui tarbija taganeb lepingust õigeaegselt, kuid on jõudnud juba portaalis teiste kasutajatega tutvuda, on portaalidel kombeks väita, et teenuse kasutamist on juba alustatud ning taganeda ei saa.

Samuti võidakse pakkuda kompromissina lepingu lõpetamist makstud summast poole tagastamisega. Sealjuures ongi tarbijal oluline teada, et kaupleja võib taganemisõigust piirata, kui inimene on alustanud teenuse kasutamist ning tingimusel, et teda on sellest eelnevalt arusaadavalt teavitatud.

Sageli põhjendavad tutvumisportaalid kinnipeetud summasid mitte sellega, kui pikalt on portaali kasutatud, vaid mitme kasutajaga on tutvust sobitanud.

Automaatselt pikenevad lepingud

Veel on silma jäänud tava, et tutvumisportaaliga sõlmitud lepingud pikenevad automaatselt, kui kasutaja selgesõnaliselt ettemakstud perioodi lõpul oma loobumisest teada ei anna. Seega võib tarbija, kes kuus kuud mitmesaja euro eest portaali klient oli, endalegi märkamatult saada uue pooleaastase liitumise koos maksekohustusega. Nii teevad sageli Saksa- ja Prantsusmaa tutvumisteenuse osutajad.

Kuidas probleeme vältida?

Enne tutvumisportaali liikmeks hakkamist saada neile e-kiri ja täpsusta liitumisperioodi pikkust, samuti aega, mille jooksul saad ümber mõelda ja lepingust taganeda. Tasub portaali nime ka googeldada, et lugeda teiste kasutajate soovitusi või hoiatusi.

Loe enne otsustamist lepingutingimused mõttega läbi. Mitmesaja eurone maksenõue, mis ootamatult võib laekuda, on seda väärt.

Väikeses kirjas esitatud teave sisaldab sageli just kõige olulisemat teavet. Näiteks võib selguda, et konto kustutamine ei vabasta liikmelisusest ega maksekohustusest.

Kui märkad pärast liitumist, et tutvumisportaal ei vasta sinu ootustele, lõpeta selle kasutamine ning saada e-kirjaga oma soov lepingust taganeda. Jäta saadetud e-kiri alles.

Kui oled hädas välismaise tutvumisportaaliga sõlmitud lepingust taganemisega, võid nõu küsida tarbijakaitseametist. Ameti koosseisus tegutseb EL tarbija nõustamiskeskus, kus igapäevaselt lahendatakse piiriüleseid vaidlusi.