Lugeja küsib: mis saab vahtralehega juhist, kes osaleb liiklusõnnetuses?

Vastab PPA ennetuse ja süümenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

Kui juhtub liiklusõnnetus, milles on saanud kannatada inimene, või liiklusõnnetuses osalejad ei ole ühel meelel selles, kes on õnnetuse põhjustaja, tuleb kindlasti helistada 112, et kannatanud saaks kiiresti abi ja saaks selgitada välja juhtunu asjaolud.

Kohale saabuvad avariipolitseinikud hindavad olukorda ja alustavad vajadusel menetlust. Menetluse käigus tehakse kindlaks, kes on liiklusõnnetuse põhjustaja. Kui selgub, et teie kirjeldatud liiklusõnnetuse põhjustaja ei ole autojuht, siis tema jaoks ei muutu mitte midagi. Sellel, kas tal on esmane juhiluba, ei ole selles osas tähtsust.

Igale sündmusele lähenetakse personaalselt, karistuse suurus ei sõltu sellest, kas tegemist on esmase juhiloa omanikuga. Menetluse käigus hinnatakse konkreetse inimese süüd ja vaadatakse karistuse määramisel, kas juhil on varem saadud kehtivaid karistusi liiklusalaste rikkumiste eest.