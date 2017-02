Tallinna laienev Läti spordiklubi astub vanadele tegijatele kandadele

18. veebruaril avatakse Tallinnas Mustika Keskuses spordiklubi People Fitness. 2016. aastal tegevust alustanud Läti ettevõttele on Tallinna esinduse näol tegu kolmanda klubiga Balti riikides.

«Konkurents spordiklubide seas on küll tihe ja eriti just Tallinnas, kuid hinnad on üsna kõrged. Meie eesmärk on pakkuda kõrget kvaliteeti ja mitmekülgseid treenimisvõimalusi taskukohase hinnaga,» rääkis People Fitnessi turundusjuhi Sasha Dembo.

Uues spordiklubis leidub tuntud brändide Life Fitness, Hammer Strength, Bosu ja Tomahawk treeningseadmetega varustatud jõusaal ning spinningusaal, kus keskendutakse Les Mills ja MyRide+ programmidel põhinevatele rühmatreeningutele. Spordiklubi kuupakett maksab 19,95 eurot, tegu on igakuise tasumisega lepinguga.

People Fitnessi tegevuskohtade leidmisel abistava Colliers Internationali äripindade osakonna juhi Tarmo Kalviste sõnul on ettevõttel eesmärk leida klubile veel asukohti ning ta usub, et 2017 toob veel sarnaseid uudiseid.

«Uue spordiklubide keti lisandumine Eesti turule üle pika aja on igati tervitatav ning näitab ilmekalt kaubanduspindade turu trendide kinnistumist,» lisas ta.

Mais plaanib People Fitness avada spordiklubi ka Vilniuses ning 2017. aastal käivitada neli klubi teistes Euroopa riikides.

MyFitness spordiklubide juhatuse esimees Erkki Torn märkis, et uus tulija kasvatab kindlasti Eesti fitnessturgu veelgi, kuid MyFitnessil on People Fitnessi ees oma eelised.

«People Fitness pakub MyFitnessist erinevat toodet ja teenust, olles oma definitsioonilt odavkett (budget club), kus suur rõhk on jõusaaliteenusel ning automaatikal. MyFitnessi teenus on tunduvalt laiem ning sisaldab ka suurt valikut rühmatreeninguid, erinevaid personaalseid teenuseid ning programme,» ütles ta.

Torni väitel räägib MyFitnessi kasuks võimalus treenida mitmetes klubides üle Eesti ning samuti on nende liikmeleping People Fitnessi omast paindlikum, kuna ei paku aastasi siduvaid lepinguid.

«Hetkel on keeruline öelda, kas uus klubi peaks võtma ka meilt liikmeid, pigem me konkureerime oma teenuse osas kõikide Tallinna klubidega. Lisaks Mustamäe klubile on meil piirkonnas ka MyFitness Rocca al Mare klubi, kus on lisaks meie tavapärastele teenustele ka bassein,» lisas Torn.