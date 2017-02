19 käitumisviisi, millega tööintervjuul oma šansid rikud

Business Insider lasi karjäärispetsialistisel kokku panna mõned harjumused ja käitumisviisid, mis jätavad tööotsingutel inimesest sageli ebameeldiva mulje.

Lohakus. Sinu CV on esimene kokkupuude ja mulje sinust, mistõttu ole kindel, et selles dokumendis poleks kirja- ja vormistamisvigu. Kui CV on hooletult koostatud, siis eeldavad paljud tööandjad, et see peegeldab ka inimese iseloomu ning jätavad selle kõrvale.

Kehv ettevalmistus. Tööandjatele avaldavad muljet kandidaadid, kes on teinud eeltööd ettevõtte kohta ning oskavad asjalikke küsimusi esitada. Samuti on nad töökuulutuse hoolikalt läbi lugenud ning neil on selle info põhjal vähemalt mingi ettekujutus, millise positsiooniga on tegu ning miks just nemad selleks sobiksid. Kui kandidaat nende teadmistega silma ei paista, siis pole tal ka mõtet kandideerimisel palju loota.

Liigne silmapaistvus. Kahtlemata paistab su CV teiste seas silma, kui oled selle trükkinud värvilisele paberile, kasutanud erinevaid kirjastiile ja –suurusi, kuid see pole hea variant tähelepanu püüdmiseks, vaid jätab pigem ebaprofessionaalse ja üleküllastunud mulje.

Hommikusöögi vahelejätmine. On kulunud tõde, et hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord ning seda tasub ka uskuda. Kui tööintervjuu on ennelõunal ning sa pole selleks ajaks jõudnud veel midagi süüa, on su veresuhkur langenud oluliselt madalamale, mis takistab keskendumist ning teeb su närviliseks ja kergesti ärrituvaks. See pole ilmselt olek, millisena tahaksid end vestlusel esitleda.

Joomine ja suitsetamine. Vestluse läbiviija võib tunda nii alkoholi kui ka sigarettide lõhna, mistõttu ära tarbi enne intervjuud kumbagi. Kuigi ka intervjueerija võib olla suitsetaja, siis enamasti ei peeta seda siiski väärt omaduseks ning mõnel puhul võib see kandidaadile saada saatuslikuks. Mõnd rahustab maha pits kanget alkoholi, kuid ühtlasi võib see ka meeli tuhmistada, mistõttu ei pruugi ta vestlusel väga intelligentselt kõlada.

Kehv hügieen. Tööintervjuu on kahtlemata koht, kuhu minnes end eelnevalt kindlasti pesta. Ebameeldiv lõhn pole imselt see, millega tahaksid potentsiaalsele tööandjale meelde jääda.

Hilinemine. Selle vastu eksitakse ikka ja jälle. Hilinemine näitab tööandjale, et sa ei austa tema aega ega pruugi kandideerimist tõsiselt võtta. Plaani oma saabumine umbes 15 minutit enne kokkulepitud aega – kui jõuad kohale sel ajal või varem, on võimalik veel aega kohvikus parajaks teha, tualetis käia jm.

Sõnumite saatmine. Vahel tuleb ette, et pead veidi aega intervjueerija järel ootama või on teine kandidaat sinu saabudes veel vestlusel. Sõnumite saatmine oodates jätab mulje, et tahaksid pigem olla kusagil mujal. Kui võimalik, vaata hoones veidi ringi või sirvi mõnd firmat kirjeldavat brošüüri – nii jätad mulje, et oled toimuvast huvitatud.

Enda korrastamine avalikus kohas. Vahel võib juhtuda, et pead töövestlusele sõitma ühistranspordiga või läbima pikema vahemaa. On soovitatav kaasa võtta mõned asjad (juuksehari, huulepulk jm), millega saad end enne kohtumist veidi kohendada, kuid tee seda siiski tualettruumis, mitte sekretäri laua juures.