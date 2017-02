Ikea disainer: see on meie parim toode läbi aegade

Alates oma asutamisest 1943. aastal on Ikea laienenud üle maailma kokku 38 riiki ning nende mööbel on leidnud tee tuhandete inimeste kodudesse. Ikea disainer Marcus Engman alustas seal töötamist juba 16-aastaselt ning on ettevõttesse senimaani pidama jäänud, kirjutab Business Insider. Ta avalikustas enda arvates parima Ikea toote läbi aegade, milleks on Klippani diivan.

Klippanit on nimetatud ka armudiivaniks ning selle disainis Engmani isa Lars 70ndate lõpul. Kuigi esimest korda jõudis see müüki 1979. aastal, siis müügis on diivan tänapäevani, olles endiselt üks Ikea hitt-tooteid.

Klippani arendus läbi aastate. / Foto: IKEA

Marcus Engmani sõnul on täiesti mõistetav, miks Klippan on mitme aastakümne jooksul jõudnud nii paljudesse majapidamistesse. Nimelt on diivan standardses kahe istekohaga suuruses ning mahub kenasti sisse enamiku majade ustest. Diivanil on vahetatavad katted, millega on see igasse kodudesse lihtsasti sobitatav. Ikea müüb igal aastal veel lisaks piiratud koguses diivanikatteid.

Esimene Klippani mudel oli puitkarkassiga, kuid tänapäevane moodsam versioon on valmistatud soodsamatest ja kergematest materjalidest – puitlaastplaadist, poroloonist ja puitkiudplaadist.

Diivanijalad valmistatakse alumiiniumist, varasematel mudelitel olid need värvitud puidust. Need muudatused on võimaldanud ka diivani hinda langetada – alates müügilepaiskamisest on see alanenud 40 protsenti.

Olenevalt värvist maksab Klippan praegu umbes 230–280 eurot. Soodne hind võimaldab Engmani arvates seda soetada ka paljudel esimest korda kodu sisustajatel.

Ta lisas, et diivan kannab endas tema jaoks ka häid mälestusi – nimelt tõi isa diivanit disainides koju palju proovimudeleid, mida palus lastel katsetada.