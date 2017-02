Külastajat ärritasid kontserdimaja tavapärased reeglid

«Saabudes Nordeasse Raud&Saller kontserdile kl 19.03 (kontserdi väljakuulutatud algus 19.00) ehk siis kolmeminutilise hilinemisega, kuna Solarise keskuse ümber ja parkimismajas pole võimalik suuremate ürituste puhul parkimiskohta leida, teatas juba kontserdimaja välisuksel seisev turvamees, et kahjuks me teid enam saali ei lase,» kirjutas tarbijaportaalile Gert.

Mees koos kaaslasega ei tahtnud sellega leppida, kuna eeldas, et piletiraha (27,4 eurot/tk) läheb raisku, kui kontserdile kolm minutit hiljem enam ei pääse. Nad rääkisid ka administraatoriga, kes samuti kinnitas, et hilinejaid paraku saali ei lubata.

«Peale minu ja mu kaaslase oli veel umbes 20 hilinejat, kes kõik jäid oma kontserdielamusest ilma! Väga ebaterve ja arusaamatu suhtumine ühe klienditeenindaja poolt, sest tegelikult sõltus see suuresti tema tahtest ja veidi suurema pildi nägemisest, kuidas olukord lahendada nii, et kõik kontserdi külastajad saaksid siiski kontserti nautida,» põrutas mees.

Ta tõi välja, et Nordea kontserdimaja kodukorras on kirjas, et võimalusel suunatakse hilineja vabade kohtade olemasolul järgmisele tasandile. Gert eeldas, et vabu kohti võis olla rõdul, kuid kuna nende istekohad asusid saali tagumises otsas kohe vahekäigu kõrval, poleks nende saali lubamine tema arvates teisi külastajaid häirinud, eriti veel, kuna tegu oli valju rokk-kontserdiga.

Nordea kontserdimaja tegevjuht Aivar Sirelpuu ütles Postimehele, et nii nende kodukorras, piletite peal kui ka Piletilevis ürituste juures on kirjas, et hilinejaid saali ei lubata ning see on reegel, mida tuleb järgida juba kas või seepärast, et samamoodi teevad teisedki etendusasutused Eestis.

«Meie jaoks oleks see olnud ebamõistlik tegevus, kui eile oli täismaja (1800 külastajat) ja me külastajaid häiriksime kümne hilineja pärast – samamoodi ka esinejat, kellega suutsime kokkuleppel algust edasi lükata viis minutit, et hilinejad jõuaks kohale, aga rohkemaga polnud artistid nõus,» selgitas ta.

Ta lükkas ümber ka Gerdi eelduse, nagu olnuks tegu lärmaka kontserdiga, kus keegi poleks märganudki, kui hilinejad saali lisanduvad. «Etendus algas väga vaikselt ega olnud rokk-kontsert, vaid akustiline ning ühtlasi ka vestlus esinejate vahel. See oleks häirinud nii esinejaid kui ka teisi külastajaid, kes jõudsid kohale õigeks ajaks,» ütles ta.

Täismaja tõttu polnud võimalik hilinejaid saali lasta ka teistele vabadele kohtadele, näiteks rõdule, mida Sirelpuu väitel muidu tehakse. Ta tõdes, et hilinejaid oli nimetatud kontserdile veelgi, kuid nad suhtusid asjasse mõistvalt – kes käis korraks väljas, kes istus kohvikus ning suutis ära oodata etenduse vaheaja, mil ka nemad saali said.

«Oleme oma kanalites soovitanud ja soovitame ka edaspidi, et tuleb planeerida tulekut veidi varasemaks – kõike juhtub, aga pole midagi teha. See on austus esineja ja külastajate vastu ning kord, mida me etendustel järgime,» lisas Sirelpuu.