Postimehe test: soodne vastlakukkel võidutses taas

Vastlanädala eel ei oleks veel saanud öelda, et poeletid on vahukoorestest maiustest lookas, vaid valik jäi pigem kesiseks. Eriti võib puudus tekkida klassikalise, ilma lisanditeta vahukoorekukli austajatel, sest tänavune trend näeb ette pigem moosiga rikastatud kukleid.

Mis on aga läbi aastate samaks jäänud, on sööjate eelistus, et kuklisai olgu pehme ja õhuline ning vahukoor naturaalne ning mitte üleliia magus. Maitsete tasakaalukus tagas edu ka meie degusteerimises, mil rohkem muljet avaldasid läksid need kuklid, kus polnud suhkruga liialdatud. Näiteks heideti liiga magusat moosi ja vahukoort ette Revali ning Pagaripoiste kuklitele, millest viimane oli magususe lisamiseks veel üle piserdatud šokolaadiga. Kuklisaia ei peetud õnnestunuks aga Eesti Leivatööstuse ja Gourmet Clubi toodete puhul.

Enim suutsid sööjatele muljet avaldada Eesti Pagari jõhvikamoosiga kukkel ning Rimist pärit vaarikamoosiga kukkel, mille mõlema puhul kiideti just mõnusat pehmet saia, maitsvat vahukoort ning kokkuvõttes hästi toimivat maitsekooslust.

«Jokkerina» lisasime testi ka Pagar Võtaks öko-tatrakukli kirsimoosiga, mis välimuselt meenutas küll rohkem «mütsiga» muffinit kui klassikalist kuklit, kuid pälvis just hästi maitsestatud saiaga siiski kiidusõnu. Kuklisaias leidus heldelt kardemoni, millest ehk teistes kuklites puudust tunti. Olenemata sellest, et tegu oli tatrajahust valminud kukliga, ei heidetud sellele kuivust kuigi palju ette.

Maitsmisproovist ilmnes veel oluline tõdemus, et hind ei mängi vastlakukli puhul suurt rolli. Eelmise aasta kuklitestis osutus võitjaks Reval Kondiitri tagasihoidlik jõhvikamoosiga kukkel, mis maksis vähem kui üks euro ning ka tänavu võidutses soodsaima tükihinnaga Eesti Pagari maius. Seega ei tasu ka odavat kuklit alahinnata – peaasi, et see oleks värske ja pehme saiaga. Üllatav oli veel fakt, et mullu heideti just samale võidukuklile ette üsna kuiva ja maitsetut kuklit kui ka vanilliga liialdatud vahukoort – aastaga on aga areng toimunud või olid tänavused maitsejad lihtsalt heldemad.