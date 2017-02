Soodne hind tõi spaahotellid madalhooajal puupüsti täis

Hotell Meri ja ka selle naabri, spaahotelli Rüütli toad on praegu pea sajaprotsendiliselt välja müüdud, kirjutab Saarte Hääl.

Põhjuseks võib pidada hiljuti ülisoodsa hinnaga müüki paisatud puhkusepaketti – tavapäraselt 149 eurot maksev n.-ö. täispansionipakett kahele läks kampaaniakorras müüki vaid 39 euroga.

«Kuna jaanuar ja veebruar ei ole traditsiooniliselt spaahotellide jaoks Saaremaal just kõige suurema täitumusega kuud, siis otsustasime kampaaniakorras proovida, mis oleks see, mis tooks meile külastajaid ka sellisel mitte väga populaarsel perioodil,» rääkis Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru.

Tema sõnul selgus seepeale vana tõde, et kui hind on õige, siis leidub alati inimesi nii Eestist kui välismaalt, kes on valmis pakutud toodet või teenust ostma.