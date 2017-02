Kümme hea kvaliteediga asja, mida ei pea kunagi minema viskama

Business Insider reastas mõned igapäevaselt vajaminevad tarvikud, mida võiks osta kvaliteetsena ning mida sageli ei peagi kunagi uute vastu välja vahetama.

Nuga. Kehv kööginuga muutub kiiresti nüriks ning teeb toiduvalmistamise ebamugavaks. Hea nuga, mida aegajalt teritada, võib kesta aga terve selle aja, mil seda kasutada soovid. Ka tippkokk Anthony Bourdain soovitab, et hulga odavate nugade asemel soeta endale üks korralik nuga.

Blender. Teiste köögitarvikutega võrreldes püsib blender kaua aega töökorras, eriti kui tegu on vastupidavast klaasist, mitte plastikust blenderkannuga.

Haudepott. Haudepotid, millega toitu aeglasel kuumusel küpsetada, teevad kõik oma tööd üsna samamoodi. Ka see peab vastu aastaid. Hea nipp poti põhja kaitsmiseks on panna sinna alla küpsetuspaber, et vältida metallist põhja kriimustamist.

Seljakott. Kooliajal kulub uus seljakott ära võibolla isegi igal aastal, ent siis käiakse sellega hooletumalt ümber ning soovitaksegi aina uut kotti. Kui investeerid aga vastupidavasse ja välimuselt tagasihoidlikku seljakotti, millest sa ära ei tüdine, siis teenib see sind samuti aastaid.

Nahast vöö. Vööle veidi enam kulutades väldid seda, et peaksid aegajalt endale uue soetama. Nahast vööd on kvaliteetsed ja vastupidavad ning võtab parajalt aega, et neid ära kulutada.

Nahkkindad. Sarnaselt vööle rõõmustavad ka kvaliteetsed nahast kindad sind pikka aega.

Spordikott. Kui see määrdub või hakkab haisema, siis lihtsalt pese see ära, mitte ära viska minema. Vastupidav spordikott ei kaota oma kandevõimet aastate vältel.

Malmpann. Kui suudad vältida seda kraapimast ja kriimustamast, võib malmpann vastu pidada aastakümneid. Kuna nende populaarsus kasvab, muutuvad need ka odavamaks.

Kell. Lihtsa ja viisaka aksessuaarina sobib see enamike riietuste juurde. Kui hoiad kella hoolega, peab see kaua vastu.

Talvejope. Selle eesmärk on vastu pidada krõbedatele külmakraadidele, lumele ja isegi lörtsile. Kui mõni tootja seda lubab, kuid jope hind tundub soolane, kaalu siiski ostmist – kvaliteetne ja hästi soojapidav jope teenib sind veel kaua aega.