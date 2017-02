Tasub teada: kas kiire deklareerimisega saad tulumaksu varem tagasi?

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits kinnitas, et tulumaksu tagastamine ei sõltu sellest, mis järjekorras deklaratsioonid esimestel päevadel ametile laekuvad.

«Kui esitada deklaratsioon kohe esimestel tundidel või 2.-3. päeval, siis tagastamise mõttes sellel vahet ei ole. Oluline on, et inimene kõik andmed oma tulude kohta esitaks. Kui sellega on kõik korras ja inimesel on võimalik enamtasutud tulumaksu tagasi saada, siis suunatakse see summa tasumisele,» selgitas ta.

Kui deklaratsioon vajab lisakontrolli, siis võib sellega minna veidi enam aega. Selle ennetamiseks tasub jälgida oma isiklikku infolehekülge e-maksuametis/e-tollis, kust on kohe näha, kas kõik on korras või oleks vaja mingeid lisadokumente esitada.

Esimeste tagastamistega alustab maksu- ja tolliamet hiljemalt 28. veebruaril.

Tarbijaportaal ootab ka tulude deklareerimise alaseid lugejate küsimusi, mida võib kuni 19. veebruarini saata meiliaadressil tarbija@postimees.ee.