Seitse olulist nõuannet algajale rahaasjade planeerijale

Investopedia vahendab mõned nõuanded, millest tasuks alustada ja mida silmas pidada, et raha niisama tuulde ei loobitaks.

Õpi ennast kontrollima. Kui sul vedas, õpetasid vanemad seda oskust sulle juba lapsena. Kui mitte, siis saad seda praktiseerides omad vitsad nagunii kätte. Kui hakkad säästetud raha kulutama kohe, kui midagi ahvatlevat silma jääb, siis ei saa kogumisest pikas perspektiivis asja. Näiteks ei tasu säästetud 30 eurot kohe kulutada uutele teksapükstele. Samuti tasuks võimalusel hoiduda laenu võtmisest või asjade järelmaksuga ostmisest, sest võid nende eest iga kuu tasuda veel kümmekond aastat – nii pole samuti säästmisest ega kogumisest kasu.

Võta kontroll oma rahaasjade üle. Kui sa ei õpi, kuidas oma rahaasju korraldada, võivad teised seda sinu kahjuks ära kasutada. Oma nõuandeid võib peale pressida nii laenunõustaja kui ka vanaema, kes tahab sulle maja kinkida. Kumbki ei pruugi seda teha küll pahatahtlikult, kuid iga teenus maksab ning ka maja ei kuku sulle sülle ilma sellega kaasnevate kulutusteta. Loe sellealaseid raamatuid ning käi loengutel, et teada saada, kuidas ise rahaasjadega tegeleda. Nii saad olla kindel, et tulevik on sinu kätes ning keegi ei püüa sind ära kasutada.

Tea, kuhu su raha läheb. Kui oled rahaasjade kohta juba üht-teist teada saanud, peaksid aru saama, kui oluline on, et väljaminekud ei ületaks sissetulekuid. Parim abinõu on kuu eelarve. Kui näed visuaalselt, kui palju raha kuus kulutad ning millise summa arvelt oleks sul üldse võimalik säästa, paneb see rahasse teistmoodi suhtuma. Kui suudad mõne teenuse arvelt kokku hoida ja mugavuskaubad ostmata jätta, viib see samuti su suurema summa säästmiseni.

Loo varukonto hädaolukordadeks. Õnnetus ei hüüa tulles ning see kehtib eriti ootamatute väljaminekute kohta. Sealjuures pole oluline, kui väike su palk tundub või kui suure osa sellest õppelaenuks pead maksma – tähtis on hoida mingitki tagavara hädaolukordadeks, kui sul kellegi poole pöörduda pole. See võib hoida sind rahahädadest eemal ning aitab öösel rahulikumalt magada.

Hakka pensionile mõtlema. Mida varem sellega alustad, seda parem, sest aeg on raha. Tõsiasi on see, et pensionieas hea elu nautimiseks on vaja lisaks II pensionisambale täiendavalt säästa. Samuti ei kogune pension iseenesest – tänaste otsustega II samba fondi valikul ja III sambasse tehtavate sissemaksete suurusega määratakse eesootav pensionipõlv.

Süvene maksudesse. Enne kui saad oma esimese palga, peaksid ka teadma, millest see number koosneb ning kuidas seda arvutatakse. Selles on abiks veebis leiduvad palgakalkulaatorid, mis säästavad veidi maksude arvutamise vaevast. Nendega saab kiirelt selgeks teha, milline on brutopalk, kui suur osa sellest läheb maksudeks, kui palju raha saad reaalselt kätte ning mida sellega edasi peale hakata saad.

Seisa oma heaolu eest. Kui tahad kindel olla, et tööga teenitud raha ei läheks raisku, pead tegema samme selle kaitsmiseks. Kui üürid oma kodu, siis tee kindlaks, et üürileandja sind ei petaks ning kodune vara oleks pättide eest turvaliselt kaitstud. Samuti ole kursis, kellele ja mida teenuste eest maksad – kui leiad sama kvaliteedi eest midagi soodsamat, siis otsusta selle kasuks.