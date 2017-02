Miks loevad inimesed sageli säästunippe, ent rikkaks ei saa?

Unustamine. Ikka juhtub, et soovitus ununeb, sest kõigil on kiire ka muude asjadega ja aina uue lisanduva infoga, kirjutab MoneyNing. Sageli loetakse rahateemalisi uudiseid ka selleks, et teha töösse lihtsalt paus, mitte rikkaks saamise eesmärgil. Kui nõuandeid lugedes oleks tõsine tahtmine rikastuda, siis peaks seda tehes käepärast olema ka paber ja pastakas, et saadud info üles kirjutada ja paremini meelde jätta. Kuna visuaalne info jääb inimesele enamasti paremini meelde kui kusagilt ühe kõrvaga kuuldu, tasukski üleskirjutamist praktiseerima asuda.

Katsetamine lühikese aja vältel. On ilmselge, et nädala ega isegi mitte kahega suuri muudatusi ei saavuta. See kehtib nii armastuses, kaalulangetamises kui ka eelarve pidamisel. Eelarvet peab pidama järjepidevalt ning samamoodi loobuma ka suuremas osas mugavus- ja emotsiooniostudest. Näiteks kohv kohvikust, lõuna restoranist ja valmistoit õhtusöögiks – kõik need on ise palju soodsamalt valmistatavad asjad.

Osaliselt võib siin tegu olla ka soovitajate endi puudusega, sest alati tuleks rõhutada, et mistahes taolise tulemuse taga on järjekindlus. Samas kipuvad ka inimesed ise leidma oma ebaõnnestumises süüd teistel ega taha aru saada, et mis puutub isiklikku rahakotti, siis keegi teine ei saa nende eest seda suurt tööd ära teha. Seega tulebki suuremalt jaolt ise vaeva näha, mitte nõuandjat süüdistada. Keegi pole soovitanud, et rikkaks saamiseks tuleb istuda ning oodata, et õnn sülle kukuks.

Pole aega proovida. Kui ütled mõne rahaasjade alase soovituse kohta, et pole ilmaski aega seda proovida, siis tähendab see sisuliselt, et sul pole aega rikastuda. Samas jätkub ometi aega nõuandeid lugeda ning pärast selle tegemist telerit vaadata. Tuleb silmas pidada, et rahaasjade osas polegi aega oodata – kui aega pole, tuleb seda kusagilt näpistada ja siiski midagi teha. Suurim viga on käed rüpes oodata.

Kui tahad hakata blogi pidama või videosid filmima, siis tee seda kohe. Kui hea säästunipp tundub kodus söökide valmistamine, siis otsi välja lihtsad retseptid ning hakka pihta. Kui igatsed tasuvamat töökohta, otsi näiteks võimalusi, kuidas sellega seostuvates projektides vabatahtlikuna osaleda. Kui oled osa raha säästnud, saad seda kasutada enda koolitamiseks ning mõlemad tegevused CV-sse lisada. Peaasi on uskuda endasse ja oma võimekusse.