Kolm olulist muudatust CV-s, mida tehes tööandjale rohkem muljet avaldada

Mida atraktiivsem on pakutav ametikoht ja tööandja maine, seda tõenäolisem on, et oled kandideerimas kümnete (kui mitte sadade) kandidaatidega, kelle CV võib sisu poolest olla üsna sarnane sinu omale, kirjutab CV Keskuse karjääriabi.

Selleks, et kõikide kandideerijate seast kandideerimisavalduse saatmisest alates silma paista, peaksid mõtlema, kuidas vastata küsimusele: «Miks peaksin just mina selle töökoha saama?»

Mida rohkem on kandidaate, seda vähem on tööandjatel aega CV-dest vajaliku info leidmiseks. Seega soovitame anda oma panuse, et oluline ja konkreetse töökoha jaoks sobiv teave oleks hõlpsasti leitav. Mida selleks tuleks teha?

1. Võta end kokku

Tööandja jaoks on oluline saada kohe ülevaade, miks sobid just sina ametikohale. Näiteks turundusalale kandideerides võiksid lühidalt kirjeldada varasemaid töökohustusi või erialaseid õpinguid. Raamatupidaja positsiooni jahtides anna potentsiaalsele tööandjale ülevaade, kui pikalt oled valdkonnas töötanud ja nimeta programme, mis on su igapäevatööd hõlbustanud. Müügijuhiks kandideerides rõhuta oma müügioskusi ja -kogemusi, maini ära keeleoskused.

Lühike tutvustus võib koonduda vaid ühte-kahte ritta. Esimene pilkupüüdev koht CV-l võiks näiteks öelda, et oled 12-aastase müügikogemusega eesti, vene ja soome keelt kõnelev farmaatsiatööstuse taustaga müügijuht, mitte et oled läbinud aastaid tagasi mõne põneva koolituse või su hobiks on jalgrattasport. Tutvustus olgu lühike, läbimõeldud, kokkuvõttev.

2. Visualiseeri oma oskusi

«Photoshop Illustrator – 80%» või «Edasijõudnud tasemel Photoshop Illustratori kasutaja» – kumb esitlusviis mõjub paremini? Kogemustele tuginedes esimene, numbriliselt või arusaadavalt esitatud teave. Oluline on rõhutada konkreetsele ametikohale vajalikke oskusi. Tõenäoliselt ei ole kujundusprogrammide valdamine vajalik autojuhiks kandideerides, küll aga sõidukogemus ja juhiloa olemasolu. Seevastu graafilisel disaineril on märksa rohkem oma töös vaja kujundusprogrammide valdamise oskust kui kümmet aastat sõidukogemust. Tea, kuhu kandideerid ja milliseid oskusi tulevaselt töötajalt oodatakse, et neid rõhutada.

3. Kirjelda, ära nimeta

Arvesta, et ametinimetus ei anna täit ülevaadet tegeliku töö sisust. Väikese ettevõtte raamatupidajal võib olla rohkem kohustusi ja ülesandeid kui suurkorporatsiooni raamatupidajal, kus töö on rohkem jaotatud erinevateks protsessideks, vahel isegi erinevate osakondade vahel. Seega on vajalik kirjeldada, mis on olnud sinu peamised ülesanded varasematel ametikohtadel.

Järgmine kord enne sooviavalduse saatmist mõtle, kas CV aitab vastata tööandja jaoks olulisele küsimusele, miks peaksid just sina sellel ametikohal töötama. Kui ei, siis vii sisse lihtsad muudatused oma CV-s ja haara endale see unistuste töökoht!