Crazydeal selgitab, miks klientidega suhtlemine kaua aega võtab

Murelik klient andis toimetusele teada, et Crazydeal veebipoe infotelefon on juba nädal aega tumm ning poega ühendust ei saa. Tarbijakaitseamet lisas jaanuaris Crazydeali oma musta nimekirja ning teatas alles eelmisel nädalal, et inimeste pöördumised seoses sealt tehtud tellimustega on hoogustunud, kuid probleemidest hoolimata jätkab Crazydeal aktiivset müügitööd.

CrazyDeali veebikaubamaja juht Keith Piibemann ütles Postimehele, et tarbijakaitse hoiatuste järel on hirmust tulenevalt asunud oma tellimusi tühistama ka paljud need kliendid, kelle tellimuse täitmine kulges seni ootuspäraselt.

«See on meie töökoormust ja tellimuste haldamist hüppeliselt tõstnud - sellest tulenevalt võtab ka klientidega suhtlemise protsess varasemast rohkem aega. Ehk kui amet jätkab oma senist käitumist, kahjustab ta tegelikult ettevõtlusvabadust, võttes enda kätte otsustuse, milline ettevõte saab ja võib tegutseda ning milline mitte,» nentis Piibemann.

Ta selgitas, et olukorrale on püütud siiski lahendus leida ning kärbitud näiteks ettevõtte opereerimise kulusid. «Klientidel ega koostööpartneritel pole tegelikult põhjust muretsemiseks, sest täidame lubatud kohustused. Küll aga vabandame tekkinud ebamugavuste ja viivituste pärast,» ütles ta, avaldades lootust, et kui meediakära vaibub, taastub ka tavapärane kliendisuhtluse protsess ja selleks kuluv aeg.

Päringute ülekoormuse suleti ajutiselt ka kliendiinfotelefon, kuniks töötatakse läbi kõik kirjalikud kliendipäringud klientidelt. Piibemann leidis, et seda tehes on neil piisavalt ressurssi hallata taas ka klienditelefoni.

«Tegeleme kõigi meieni jõudnud pöördumistega, ka siis, kui see võtab mõnevõrra kauem aega. Meiega saab ühendust aadressil info@crazydeal.ee,» lisas ta.