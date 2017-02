Vaata, kuidas on vastlakuklite hinnad aastatega muutunud

Aastate vältel on Postimees vastlakuklite degusteerimisse kaasanud tuntud pagariäride tooteid. Kui näiteks Gourmet Clubi kirsimoosiga kuklite hind on püsinud muutumatuna, siis enim on muutunud Pagaripoiste toote hind, mida on tänavu mullusega võrreldes veidi langetatud.

Selveri Köök tõstis kuklite hinda alates 2015. aastast ning sellest ajast on see püsinud muutumatuna.

2014 2015 2016 2017** Pagar Võtaks* - 2 eurot - 2 eurot Pagaripoisid 0,55 eurot 0,75 eurot 0,9 eurot 0,76 eurot Eesti Leivatööstus 0,53 eurot - - 0,96 eurot Reval Kondiiter 0,7 eurot - 0,8 eurot 0,67 eurot Gourmet Club 1,5 eurot 1,57 eurot - 1,57 eurot Selveri Köök 0,54 eurot 0,63 eurot 0,62 eurot 0,62 eurot

* tatrajahuga ökokukkel

** 2017. aasta hinnad seisuga 13.02. Ülemiste Rimis, Kaubamaja Toidumaailmas ja Solaris Delice'is. Ülejäänud andmed pärinevad Postimehe testidest.