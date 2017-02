Miljoneid teeniv blogija avaldab kolm rahaalast õppetundi

Michelle Schroeder-Gardner teenis neli aastat tagasi finantsanalüütikuna palka 50 000 dollarit aastas, ent samal ajal pidi ta tagasi maksma 38 000 dollari ulatuses õppelaenu. Oma blogis «Making Sense of Cents» annab ta aga säästunippe ja muud rahaalast nõu ning blogi on talle hakanud aastas sisse tooma ligi miljon dollarit.

Edukas naine annab MoneyTalksNews vahendusel lugejatele veel kolm peamist nippi, kuidas oma rahakoti paksust kasvatada.

Vabane kiirelt võlgadest. Parem on, kui suudad üldse vältida laenu ja võlgu võtmist. Schroeder-Gardener teadis toona, et ahvatlev on küll raha kulutada ning võlgu tasapisi tagasi maksta, kuid pikas perspektiivis võtab kohustustest vabanemine tülikalt kaua aega. «Niipea kui suutsin veidi lisaraha teenida, mida kõrvale panna, hakkasin oma õppelaenu tasuma, et see ei istuks mul koormana õlgadel ning et ma ei kulutaks raha millelegi muule,» rääkis ta.

Vii oma unistused ellu. Schroeder-Gardener väidab, et võlgneb oma edu tänu sellele, et julges endisest töökohast lahti öelda ning alustada omaenda ettevõtmisega. Sellel pole küll mingit garantiid, et mistahes asi õnnestub, kuid enda eest seismine ja oma rahaasjade enda kätte võtmine on esimene samm teekonnal, mis viib rahalise vabaduseni. Oluline on aga ennast hästi kurssi viia, mida ettevõtluselt üldse oodata, millised on peamised riskid, millega sa täpsemalt hakkaksid tegelema ja mis on su eesmärgid jpm.

Ära hakka laristama. Meedias on ohtralt kõneainet pakkunud kuulsused või ka tavainimesed, kellele on ootamatult õnn sülle kukkunud kas lotovõidu, päranduse või hüppeliselt ülesmäge läinud karjääri näol. Sageli kulutavad nad oma raha mõtlematult juba mõne aasta jooksul ära. Seda ei teinud aga Schroeder-Gardner, kes väidab, et on senimaani täpselt sama kokkuhoidlik nagu oli enne. «Mulle lihtsalt ei meeldi raha raisata. Kui on võimalus kokku hoida, siis seda ma ka teen,» sõnas ta. Seega kehtib siin samuti reegel, et tasub hoida seda, mis sul ning ajapikku kasvatada, mitte raha korraga laiaks lüüa.