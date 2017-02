Soome tarbijakaitse uurib Eesti päritolu autohindamisportaali tegevust

Terve rida tarbijaid on kaevanud Soome tarbijakaitseametile autohindamisportaali Autonhintaarvio.fi peale, öeldes, et portaali reklaam on eksitav, vahendab Kauppalehti.

Kaebused hakkasid nii Soome tarbijakaitseametile kui ka Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusele laekuma möödunud aasta lõpus ja nende arv on kasvanud selle aasta alguses. Kaebuste sisu on valdavalt see, et portaal eksitab tarbijaid, jättes mulje, et selle kasutamine on tasuta, kuid saadab hiljem teenuse eest arve.

Tegelikult on portaali hinnakiri väga osavalt lehele ära peidetud, mistõttu on on tarbijatel olnud tõsiseid raskusi pärast kasutajaks registreerimist oma registreeringu tühistamisel ja nad on saanud arveid teenuste eest, mida nad pole veel kasutada jõudnud.

Kuigi autohindamisportaal väidab oma kodulehel, et müüb digitooteid, ütleb Soome tarbijakaitse, et tegemist on siiski veebiteenusega ja kui keegi registreerib end selle kasutajaks, on tal õigus 14 päeva jooksul sellest teenusest taganeda.

Soome tarbijakaitseseadus näeb ette, et tarbija ei pea maksma selle teenuse eest, mida ta on küll 14 päeva jooksul kasutanud, kuid mille kasutamisest ta on sama perioodi jooksul otsustanud loobuda.

Ka toob Soome tarbijakaitseamet välja, et selleks, et teavitada tarbijat teenuse kasutajaks registreerimisest, peab autonhintaarvio.fi portaalis olema selge kastike, kuhu kasutaja teeb siis enda nõusoleku märgiks linnukese. Samas mainitud portaalis selline võimalus puudub.

Autonhintaarvio.fi portaali omanik on Eesti päritolu ettevõte Nordicpartner OÜ. Ettevõtte põhitegevusalana on Eesti äriregistris kirjas veebiportaalide tegevus ja ettevõte on registeeritud 15. veebruari 2016. aastal. Selle ainukeseks omanikuks on Roman Gulevitš (sünd. 1985).

Äripäev kirjutas 2016. aasta jaanuaris, et Gulevitšile kuulunud autohindamisportaal autopris.net Rootsis on kasutanud täpselt sama taktikat - loonud mulje tasuta veebiportaalist ja pärast asunud seda põgusalt kasutanud inimestele valimatult arveid väljastama. Küll aga suutis Gulevitš enne, kui kaebused liiga massiliseks läksid, ettevõtte ühele heausksele ostjale maha müüa.

Mõnda aega hiljem kajastas ka Postimees seda, kuidas Reimo Metsa advokaadibüroo Rootsi portaali väljastatud arvete põhjal võlgnikke kimbutas.