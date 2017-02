Tippkokk näitab ette, kuidas valmistada klassikaline juustuburger

New Yorkis asuva Quality Meats restorani kokk Antonia Mora jagab Business Insideri vahendusel näpunäiteid, kuidas küpsetada burgeri vahele maitsev pihv ning milliseid lisandeid soovitab ta veel kasutada.

Kokk rõhutab, et pole vaja niivõrd lihtsat asja keeruliseks ajada - eriti tüütu on, kui lisandid hakkavad süües burgeri vahelt välja pudenema, sest neid on lihtsalt nii palju.

Mora soovitab pihvi valmistamiseks kasutada lihasegu - näiteks veise rinnatükist -, kus ei pea maitseainetega koonerdama. Ideaalne on kuni 20-protsendilise rasvasisaldusega liha. Küpseta see poolküpseks ning lisa juust, mis sooja pihvi peal sulama hakkab.

Lisandid võiksid jääda tavapäraseks, piisab tomatist, lehtsalatist ja sibulast, isegi kastmeid pole vaja. Äsjavalminud burger peaks olema piisavalt mahlane. Vähem oluline pole ka kasutada pehmet ja õhulist saia, mis oleks burgerisisu jaoks piisavalt suur.

