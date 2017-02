Video: kolm nippi kohevate pannkookide valmistamiseks

ChefSteps toiduportaali kokk Nick Gavini väitel on õhuliste ja kohevate pannkookide saladuse taga kolm võtet, kirjutab Business Insider. Esiteks tuleks küpsetuspulbrit panna pisut rohkem kui tavalistes retseptides on pakutud. Tema teine soovitus on tainast pannile valades tainast lusika abil keerutada nii, et kook tuleks kõrgem. Kolmas salanipp on aga sulavõi.

Nagu pannkoogiretseptis ikka, tuleks esmalt munad koos piimaga vahtu kloppida. Järgmisena sega eraldi kausis kuivained: suhkur, jahu, küpsetuspulber, sool. Seejärel vala segu kokku ning sega ühtlaseks.

Samas tuleb meeles pidada, et segaksid täpselt nii palju kui vaja – kui jahus leiduvat gluteeni üle töödelda, on samuti tulemuseks lamedad koogid. Viimasena sulata või ning sega taina hulka. Küpseta kooke keskmisel kuumusel – kui sul on keraamiline mittekleepuva pinnaga pann, pole õli vaja lisada.

Gavin kasutab oma pannkookide jaoks järgmisi koguseid:

200 grammi jahu

30 grammi suhkrut

12 grammi küpsetuspulbrit

6 grammi soola

240 grammi täispiima

2 muna

60 grammi võid

vabal valikul: 20 grammi linnasepulbrit

Vaata videost, kuidas pannkoogid valmivad.