Bosch hoiatab võimaliku defektiga gaasipliitide eest

Bosch ja Siemens gaasipliitide omanikel palutakse kontrollida oma eraldiseisvat seadet, mis on toodetud 2006.-2011. aastail ning Boschi lauapealset pliiti, mis on valmistatud aastatel 2004-2005.

Seadmete ohutuse kontrollimiseks on loodud veebileht www.gascookingsafety.com, küsimustega võib helistada ka klienditeeninduse numbril +372 633 7007.

Tootja poolt läbi viidud kontroll leidis neil aastatel toodetud seadmetel võimaliku ühendusdetaili vea, mille tõttu võib gaas seadmest välja pääseda ning äärmuslikel juhtudel tekkida plahvatusoht. Tootjad paluvad kõigil omanikel oma koduseadmeid viivitamatult kontrollida. Kui seade kuulub riskigruppi, siis asendatakse selle vigane osa uue seadme vastu tasuta ning esimesel võimalusel.

Boschi kommunikatsioonijuht Maja Wikman Ulrich teavitas, et 2016. aasta lõpus läbiviidud ulatuslik kontroll paljastas teatud gaasiseadmetes võimalikud kahjustusega osad. «Viivitamatult tegime vajalikud sammud selleks, et teavitustöö ohutuskampaaniast jõuaks kõikide seadmete omanikeni. Palume vabandust oma klientidelt, et nad peavad selle olukorraga tegelema,» ütles ta.

Tootja esindaja sõnul tuleb kohe, kui seadme defekt on kindlaks tehtud, võtta ühendust tootjaga ja leppida kokku aeg, mil volitatud hooldustehnik tuleb ja asendab uue ühendusdetaili omaniku kodus tasuta.

Võimalike ohtude vältimiseks palutakse seadmete omanikel koheselt kinni keerata gaasivarustus ja pliiti mitte kasutada seni, kuni ühendusdetail on välja vahetatud. Pärast seda, kui spetsialist on seadmel kinnituse asendanud, on seade kasutamiseks turvaline.

Tootja sõnul on tuvastatud vea tõttu mõjutatud kokku 170 000 seadet, millest enamik on müüdud Madalmaades, Belgias ja Saksamaal. Eestis müüdi umbes 250 Boschi ja Siemensi eraldiseisvat gaasipliiti. Ohutuskampaania viiakse läbi kõigis riikides, kus võidi müüa võimaliku veaga seadmeid.