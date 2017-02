Poeketid meelitavad idavirulasi soodsate tingimustega pealinna tööle

Ka Maxima ja Prisma poodidel on juba üsna suur kogemus Kirde-Eesti töötajate pealinna piirkonda värbamisel, kirjutab Põhjarannik.

Rimi värbamiskampaania laialt levitatav reklaam annab teada, et töölkäimiseks pakutakse tasuta transporti Ida-Virumaa ja Tallinna vahel ning majutust nüüdisaegsetes hotellides ühekohalistes tubades. Töögraafik lubatakse teha selline, et tööpäevad oleksid järjestikused.

Palk ja töötingimused vastavad kaubandusketi Tallinna piirkonna omadele ning töösuhe on kindel ja tähtajatu. Rimi personalijuhi Kaire Tero sõnul loodetakse kampaaniaga leida 50-60 inimest, eelkõige teenindaja ametikohtadele.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et maakonnas on küll ligi 700 vaba töökohta, ent tööliste lahkumises pealinna ta probleemi ei näe. «See annab lisavõimalusi nendele inimestele, kes tõepoolest tahavad tööd teha.»

Ta tõi näiteks ühe kliendi Sillamäelt, kes polnud kaua tööd teinud ning Tallinnast tulnud pakkumine pani teda sügavalt kõhklema, kuid ta jäi lõpuks nõusse ja lõpptulemusena on väga rahul. «Ta rääkis, et õpib nüüd seal eesti keelt ning tal on täiesti uued perspektiivid.»

