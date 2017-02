Lugejad küsivad, spetsialist vastab: kõik, mida tahad teada tulude deklareerimisest

- Küsimus: Olen tulude deklareerimises pisut võhik. Kuidas saaksin internetis deklareerida Soomes teenitud tulu? Alates detsembri algusest töötan Soomes, ülejäänud aasta töötasin Eestis.

Vastus: Täpselt samamoodi nagu Eestis saadud tulu. Teie puhul tuleb Soomes saadud tulu deklareerida välistulude all, tabelis 8.1.

- Küsimus: Räägitud on, et mitme sissetulekuga inimesel võib tekkida vajadus tuleval aastal maksuametile juurde maksta mõnelt sissetulekult. Kas riik näiteks arvestab ise maksud maha sellelt summalt, mis mees kordusõppusel palgana saab või ootab kohusetundlikku kodanikku järgmisel aastal halb üllatus juurdemaksmise näol?

Vastus: Järgmisel aastal, kui deklareeritakse 2017. aasta tulusid, ei muutu selles osas veel midagi. Mis puudutab 2018. aasta tulude deklareerimist 2019. aastal, siis sellepärast on veel vara muretseda. Anname täpsetest muudatustest kindlasti piisava varuga ette teada.

- Küsimus: Kui mul on olnud 17-aastaselt töösuhe alla kuue kuu ja deklareerimislehelt näitab, et mul on õigus saada tulude deklareerimist (isegi summa on välja toodud), kas mul on siis ikkagi õigust saada tulude deklareerimist või mitte?

Vastus: Tulusid võite deklareerida, madalapalgaliste maksutagastust aga antud juhul ei teki, kuna ei olnud vähemalt 18-aastane ja töösuhe oli alla kuue kuu.

- Küsimus: Kas emapalga saaja kuulub madalapalgaliste hulka, kui emapalk oli miinimumi järgi? Saan aru, et see on ju palk ja sain ligi aasta, täisajaga töö, maksud makstud?

Vastus: Emapalga puhul ei ole tegemist töösuhtega, seega ei ole täidetud nõue täistööajaga töötamise kohta, et saada madalapalgaliste toetust.

- Küsimus: Kuulsin, et madalapalgalised saavad sel aastal tulumaksutagastuse. Töötasin 0,8 kohaga varahoidjana. Olen ka töövõimetuspensionär ja sain kokku ühes kuus umbes 478 eurot. Kas minul kui töövõimetuspensionäril on ka õigust saada tagasi tulumaksu? Mul ei olnud ju täiskohta? Kas see tingimus töövõimetuse puhul ei pidanud olema täidetud?

Vastus: Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Seega kui ülejäänud üldised tingimused on täidetud, siis saate ka taotleda madalapalgaliste toetust.

- Küsimus: Millest oleneb madalapalgalise töötaja toetuse ülemmäär?

Vastus: Toetuse ülempiir on tulumaksukohustuse summa, millest on tulumaksutagastus maha arvatud.

- Küsimus: Miks ei saa madalapalgalised töövõimetuspensionärid toetust? Ometi kulub ju töövõimetuspensionäril lõviosa pensionist ravimite, abivahendite peale?

Vastus: Tegemist on madalapalgaliste toetusega ja selleks peab olema töösuhe. Kui töövõimetuspensionäril on kõik tingimused täidetud, siis ka temal on õigus toetusele. Kui ainuke sissetulek on pension, siis kahjuks toetust ei saa, sest puudub töösuhe.