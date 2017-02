Üheksa kulukat asja, mille ostmist inimesed enim kahetsevad

Emotsiooniostudega kulutad ära raha, mida olid plaaninud säästa ning tegelikult pole sul selle kaubaga suurt midagi muud peale hakata, kui lihtsalt imetleda. Olgu selleks kleit, mida sa eal ei kanna, või midagi kallimat, nagu paat, mis heal juhul korra aastas kasutust leiab, kirjutab Holly Johnson The Simple Dollar blogis.

Raha teemal blogijad ja finantsanalüütikud panid kokku nimekirja ostudest, mida inimesed väga sageli kahetsevad.

Paat. Kui su tutvusringkonnas on mõni paadiomanik, siis peaksid olema kuulnud õudusjutte sellest, kuidas paadi remont ja hooldus maksab rohkemgi kui paat ise alguses väärt oli. Seega viib see rohkem raha välja kui rõõmu toob. Enne ostu tegemist tee kindlaks, millised oleksid sellega seonduvad lisaväljaminekud, näiteks kindlustus. Oluline on ka mõelda, kus sa paati hoiustama hakkaksid. Mõistlik oleks kaaluda, kas paat tasuks osta või saad seda püsiva väljamineku asemel võib-olla mõne korra aastas rentida.

Teleris reklaamitud müügihitid. Me kõik oleme näinud teleris kampaaniat «osta üks, saad teise asja tasuta»; «ülihea pakkumine kehtib vaid piiratud aja» jm. Sageli müüakse niimoodi puhastusvahendeid, kodumasinaid ja -tarvikuid, riideid, tervise- ja sporditooteid, aga ka muid imeasju. Nende särasilmsete müügimeeste eesmärk ongi kutsuda sind emotsioonioste tegema – kui järele mõtled, siis pole sul ju tegelikult veel mõnda köögitarvikut või puhastusvahendit kappi seisma vaja.

DVD-kollektsioonid. Selliste kogudena müüakse näiteks treeningvideosid, aga ka filme koos mitme järjega. Isegi kui kollektsioon tundub soodsa ostuna, on sageli neid filme/sarju juba nähtud ning ostetakse vaid nostalgia pärast, või on võimalik samu asju ka interneti vahendusel vaadata. Need esemed kipuvad samuti kappi seisma ja tolmu koguma jääma ega leia pidevat kasutust.

Veel üks jook. Kahetsema ei pea pelgalt reklaami mõjul ostetud toodet, vaid ka alkohoolset jooki, mille baaris ostad ja lubad, et see on viimane. Mida rohkem selliseid jooke koguneb, seda tõenäolisem on, et neid hiljem nii enesetunde kui ka väljakäidud raha tõttu kahetsed. Pea alkoholiga piiri – võta välja pidutsema minnes kaasa näiteks konkreetne summa ja jäta pangakaart koju. Lase sõpradel endal silma peal hoida ning joo alkoholi vahele ka vett.

Treeningvahendid. Ka neid kiputakse treenimistuhinas endale koju soetama, kuid trennimotivatsioon kaob õige pea ning ost muutub kahetsusväärseks. Kui soetad koju näiteks suuremat sorti trenažööri, on see sulle pidevaks meeldetuletuseks, et oleks aeg trenni teha. Kui see siiski ei motiveeri, siis kaalu seadme mahamüümist. Suure ja kallihinnalise seadme asemel osta pigem näiteks jõusaali kuukaart.

Kümblustünn. See kuulub samuti kallite ostude hulka. Kümblustünn tagaaias on küll lõõgastumiseks mõnus, ent kas seda hakataks kasutama nii palju, et see ka suurt väljaminekut väärt oleks? Mõtle ka sellele, et tünni peab aeg-ajalt puhastama ja seal vett vahetama, mis pole sugugi lihtne kohustus.