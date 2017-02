Esimesed tulu deklareerijad saavad täna raha tagasi

Maksu- ja tolliameti kinnitusel on tuludeklaratsioonide esitamine seni kulgenud sujuvalt ning seetõttu on võimalik varakult, juba sellel nädalal alustada tagasimaksetega.

Kui esimesel päeval saavad tagastuse 30 000 inimest, siis järgmistel päevadel juba 60 000 inimest. See tähendab, et inimesed, kelle tuludeklaratsiooniga on kõik korras, saavad oma enammakstud tulumaksu järgmise nädala lõpuks kätte.

Kelle tuludeklaratsiooni kohta on vaja veel lisainfot või andmete kontrollimist, peavad veel tagastamistega pisut ootama. Amet soovitab jälgida e-maksuametis/e-tollis oma tuludeklaratsiooni infolehekülge, et näha, mis seisus tuludeklaratsioon parajasti on.

Üle 20 000 deklaratsiooni on edukalt esitatud ka nutiseadme abiga ning rohkem kui 70 000 deklaratsiooni on kinnitatud ID-kaardi põhise autentimisvahendiga. Kes veel ei ole nutiseadme ja mobiil-ID kaudu autentides enda deklaratsiooni esitada proovinud, sellel soovitab MTA seda kindlasti katsetada.

Esmaspäevase seisuga on oma tuludeklaratsiooni esitanud üle 384 000 inimese, kellele kuulub tagastamisele 62,1 miljonit eurot. Juurdemaksmisele kuulub 4,1 miljonit eurot.

Madalapalgalise tagasimakset on eilse seisuga taotlenud 46 897 inimest, kellele kuuluks hetkeseisuga tagastamisele kokku 17,3 miljonit eurot.