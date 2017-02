Lugeja küsib: miks loobus Kaitsevägi tähitud kirjaga õppekogunemise kutse saatmisest?

«Tavapostiga jõudis kutse küll kohale, aga inimest sinna kohale ju ei ilmu. Tähitud kirja eesmärk on ju selles, et inimene selle ise vastu võtaks ja sellega saab näha, kas ta selle üldse on kätte saanud. Nii saaks KRA inimesed ju ka arvestada, kes on tulemas ja teadlikud õppekogunemise kohustusest,» lisas ta.

Vastab Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna leitnant Roland Murof.

Kaitseväe jaoks on oluline, et meil oleks korrastatud ja ajakohane ülevaade reservväelastest. Tähitud kiri on ainult üks võimalustest reservväelastega suhelda, lisaks sellele kasutame ka tavaposti, mille eeliseks on see, et inimene saab kirja kätte ka siis, kui ta näiteks elukohas tööajal ei viibi ning õhtul postkontorisse ei jõua.

Välismaal viibivate eestlastega on peamiseks suhtluskanaliks eesti.ee. Kaitsevägi paneb kõigile reservväelastele südamele, et oma asukohast teada andmine on oluline, et saaksime reservõppekogunemisi paremini korraldada.