Sportlased, kes ei tee edust numbrit ning jätkavad säästlikku eluviisi

Valdavalt kehtib põhimõte, et mida rohkem teenid, seda enam ka kulutad ega mõtle, et siiski peaks valmistuma ka tulevikuks, kirjutab Drew Housman The Simple Dollar blogis. Tipus ei püsita aga kuigi kaua ning veelgi enam, kui pensionipõlv käes, ei pruugi elu olla mõtlematu kulutamise tõttu enam meelakkumine.

Siiski leidub ka sportlasi, kes hoolimata suurte summade teenimisest on jäänud iseendaks ega arva, et suurema sissetulekuga käib automaatselt kaasas uhke auto või luksuskorter.

Jeremy Lin, Brooklyn Nets (NBA). Hiljuti allkirjastas ta kolmeks aastaks 38 miljoni dollarilise lepingu. Siiski paistab mees silma tavapärase eluviisiga ega tee oma karjäärist suurt numbrit. Tema eluviis meenutab 20ndates eluaastates poissmehe oma: ta rendib soodsat üürikorterit, ostab mööblit Ikeast ning tellib koju pitsat. Selline võrdlemisi säästlik eluviis ei vii kindlasti majandusliku madalseisuni ning annab noortele eeskuju, et mõtlema peaks ka tuleviku rahaasjadele.

Alfred Morris, Dallas Cowboys (NFL). Ta asus kiirelt Ameerika jalgpallis karjääri tegema ning õige pea järgnes ka miljoneid väärt leping. Sellegipoolest sõidab mees senimaani oma 1991. aasta Mazdaga ega tee sellest numbrit. Seda märkasid ka meediaväljaanded ning pärisid, miks langes tema otsus auto kasuks, mis mõnes riigis ei pruugiks ülevaatustki läbida. Morris tegi selgeks, et nii kaua kuni sõiduk töötab ja viib teda usaldusväärselt punktist A punkti B, pole muu oluline. «See auto jääb alati mu lapsukeseks ja sõidan sellega, kuniks tal eluaega jätkub,» väitis ta. Nõnda näitab ka see sportlane eeskuju, et töötavatest asjadest pole mõtet loobuda pelgalt seepärast, et võimalus on uut osta.

Daniel Norris, Detroit Tigers (MLB). Ta allkirjastas kaks miljonit tollarit väärt lepingu, kui oli vaid 18-aastane. See pole sportlaste seas küll aukartustäratav summa, ent noorele alustajale siiski korralikku elumuutust võimaldav. Norrist teatakse aga odavate T-särkide kandmise ning vanas Volkswageni kaubikus (maksumus 10 000 dollarit) elamise tõttu. Mees on maininud, et on harjunud vaesusega ning see aitab tal minimalistlikku elustiili säilitada. Elamiskulud on ka üks peamisi allikaid, millelt soovitakse säästmist alustada – maja ostmise asemel jaga näiteks korterit sõpradega. Kui suudad eluasemekulusid minimaalsena hoida, säästad sellega palju. Kaubikus elamine on küll üsna äärmuslik, ent näitab samas profipesapalluri elu lihtsust ja sügavat veendumust, et luksus pole inimese esmavajadus.