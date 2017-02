Neli fakti, mis tuleks CV-st eemaldada

Eesmärk. Eesmärgi avaldamine kohe CV alguses küll näitab potentsiaalsele tööandjale, mida sa oskad ning millist töökohta soovid, ent mõneti jätab see vanamoelise mulje, kirjutab The Simple Dollar blogi. Näiteks «Väljakutseid ja kogemusi otsiv noor»; «Pikaajalist tööd otsiv naine, kes hindab väärikat töökeskkonda» ning «Äsja ülikooli lõpetanu otsib erialaseid töökogemusi» stiilis loosungid ei köida piisavalt tähelepanu.

Tuleb tõdeda, et CV peab olema kohe alguses silmapaistev ning näitama, miks oled just sina parim kandidaat. Seega asenda eesmärk ennast müüva reklaamlausega, et tööandjal tekiks suurem huvi – koonda ühte või kahte lausesse oma parimad iseloomuomadused, kogemused ja oskused. See peaks näitama, et sina oled see, keda nad otsivad.

Aastatetagused töökohad. Tööandja ei tohi küll diskrimineerida vanemaealisi tööotsijaid, kuid nad teevad seda siiski. Ära anna neile selleks veel enam alust ning jäta CV-st välja töökohad, mida pakkunud ettevõte on ammu pankrotti läinud või mis on ajale juba jalgu jäänud. Seda välja arvatud juhul, kui oled näiteks ühe ettevõtte karjääriredelil aina kõrgemale roninud ning firmasse palju panustanud.

Kuna töökohad ja -ülesanded muutuvad aina modernsemaks, võivad mitmed su töökohad olla juba oma asjakohasuse kaotanud ning tasub kaaluda, kas need annavad su CV-le tänapäeval midagi juurde.

Kõik, mis ei seostu pakutava ametikohaga. Pole pelgalt müüt, et CV tuleks koostada vastavalt positsioonile, kuhu kandideerid ning panna sinna kirja kõik need kogemused, koolitused ja oskused, mis just sel ametikohal kasuks tuleksid. Seega kui kandideerid näiteks veebidisaineri ametikohale, pole oluline märkida, et töötasid nooremana kiirtoidurestoranis.

Kodune aadress. See pole küll otseselt viga, ent mitte ka tingimata vajalik. Kandideerimisel piisab esialgu, kui kirjas on sinu telefoninumber ja meiliaadress. Ülejäänud andmed küsib personalijuht või sekretär värbama hakates nagunii üle, mitte ei hakka su CV-d kusagilt üles otsima. Tööandja jaoks on su elukohast tähtsam see, kui tegev oled sa veebimaailmas ning kui vilunud arvutikasutajaga on tegu.

Nii võib aadressirea CV-s julgelt asendada lingiga, mis viib sinu veebiportfoolio või blogi juurde, kui see ametikohale sobilik on. Mõni tööandja võib kodust aadressi nähes isegi eeldada, et sul on halb ja kulukas kaugelt tööle käia ning jätab su seepärast kõrvale. Nad ei pruugi teada, et võid olla valmis unelmate töökoha heaks ka tund või kaks tööle sõitma.