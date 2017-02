Alkoholist ilma jäänud agressiivne noormees loopis poemüüjat saiaga

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul leidis juhtum aset Tallinnas Nurmenuku Rimis möödunud reedel.

«Teenindaja keeldus joobetunnustega noortele alkoholi müügist ning seepeale läks üks noormeestest endast välja ning viskas teenindajat kukliga. Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga,» nentis ta.

Bats märkis, et teenindaja üle tasub uhkust tunda, sest ta jäi kriitilises olukorras rahulikuks ning lahendas keerulise situatsiooni väga oskuslikult. Juhtum annab veelkord aimu, kui tähtis on teenindaja ametis vastutustundlikkus ning kuivõrd oluline on, et kõikide kaupluste, mitte vaid Rimi müüjad keelduksid alkoholi müügist joobes kliendile.

«Kui joobes inimesele alkoholi müügist keeldumine oleks Eesti ühiskonnas normiks, teeks see meie teenindajate elu palju lihtsamaks,» ütles Bats ning lisas, et juhtumi osas on üles näidanud huvi uurimiseks ka politsei.