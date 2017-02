Üheksa kirjutamata reeglit, mida korterikaaslastega elades arvestada

Isegi kui tegu on lähedaste sõpradega, kipuvad arusaamatused tekkima näiteks rahaasjade, koristamise ja külaliste kutsumise osas, kirjutab Independent. Veel riskantsem on seega kokku kolida võõrastega, kelle käitumist ja suhtumist ei oska ette aimata.

Independent reastas üheksa reeglit, millest tuleks korterikaaslastega koos elades viisakusest kinni pidada.

Nõusid ei tohiks kauaks pesemata jätta. On mõistetav, et iga toidukorra järel ei viitsi või ei jõua kohe nõusid pesta. Siiski on viisakas, kui sa ei jäta oma rasvaseid nõusid rohkem kui üheks päevaks vedelema ega ummista nendega kraanikaussi. See riivab nii korterikaaslaste silma kui ka kitsendab nende ruumi, kui nad soovivad endale süüa valmistada.

Kui kaaselanikud on kodus, ei tasuks harrastada valju seksi. Kellelegi ei meeldi kuulata, kuidas seina taga valjult armurõõme nauditakse. Püüa sellised kohtumised ajastada nii, et teisi poleks samal ajal kodus või keera vähemalt muusikagi veidi valjemaks, et hääli summutada ja teisi mitte häirida.

Prügi välja viimist ei tohiks alatasa unustada. On inimesi, kes võtavad aeg-ajalt vaevaks seda teha ning ühtlasi ka neid, kes püüavad sellest kohustusest alati kõrvale hiilida. Kui prügikast hakkab juba üle ajama, on viimane aeg see välja viia ning pole vahet, kes viimati seda tegi või kes viimasena sinna prügi viskas.

Pikk hommikune duši all käimine. Kui korterikaaslaste päevakava on sarnane ning kõik kiirustavad hommikul kella üheksaks tööle, on kõige tihedam liiklus just vannitoas. Kes tahab pesta hambaid, kes nägu, kel on vaja end ilusaks teha. Hommikupoolikusse ei tasu ajastada kaua aega kestvaid duši all mõnulemisi, sest nii ei arvestata teiste elanike ajaga.

Kutsumata külalised. Kui saabud õhtul pärast pikka töö- või koolipäeva koju, on viimane asi, mida soovid, leida korterist hulk võõraid inimesi, kelle tulekust sul aimugi polnud. Seega ära tee ka ise teistele niimoodi, vaid hoiata neid vähemalt ette, et külalisi on tulemas.

Ei tohi süüa toitu, mis pole sinu oma. Välja arvatud juhul, kui seda pakutakse. Vastasel juhul pole just tore avastada, et jätsid näiteks spetsiaalselt alles piimatilga, mida hommikul kohvi sisse valada, ent keegi on selle omavoliliselt ära joonud.

Ühiskasutatavad ruumid võiks hoida puhtana. See tähendab eelkõige seda, et sa ei jätaks juuksekarvu, äsja lõigatud küüsi või muid ekskremente vannituppa kraanikausi ja dušinurga ümbrusse ega tualetti. See on lihtsalt räpakas ning häirib igaüht.

Köögis pole ilus terve õhtu laiutada. Niigi on tüütu, kui pead kellegi kõrval kitsas köögis süüa tegema. Eriti mängib korterikaaslaste närvidel inimene, kes otsustab kõige kiiremal ajal hakata endale valmistama mitmekäigulist õhtusööki, mille tõttu on terve köök täis toiduaineid, nõusid ja toidujäätmeid.

Kulusid makstagu võrdselt. On arusaadav, et aeg-ajalt astub läbi mõne korterikaaslase poiss- või tüdruksõber, kes jääb ka ööbima ja käib hommikul duši all. Kui aga külaline veedab rohkem aega teie korteris kui mujal ning kasutab vett ja elektrit sama palju kui teised elanikud, oleks viisakas selle eest ka tasuda. Kellelgi pole sellist lisaraha, et maksta kinni ka pikaaegse külalise kulud.