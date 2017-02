Miks tasuks magades sokke kanda?

Selgub, et sokkide kandmine magamise ajal on täiesti normaalne harjumus ning võib isegi paremale ööunele kaasa aidata, kirjutab Today. Doktor Natalie Azar selgitas portaalile, et jalgade soojendamine annab ajule signaali, et on magamaminekuaeg.

«See kutsub esile vasodilatatsiooni ehk veresoonte laienemise, mis annab ajule märku, et aeg on magama minna. Kui veresooned kätes ja jalgades laienevad, levib soojus üle kogu keha ning valmistab selle uneajaks ette,» kirjeldas ta. Sellega lükkas ta ümber ka müüdi, nagu laseks paljaste jalgadega magamine neil paremini hingata.

Lisaks märgib ta, et kindlasti on uinumiseks oluline ka hämar valgus, pigem jahedam temperatuur ning magama võiks minna igapäevaselt umbes samal kellaajal. Arsti sõnul võib tuba päeval soojem olla, kuid soovitatav temperatuur ööseks on umbes 17–18 kraadi. Et mitte külmetada, tuleks vajadusel appi võtta lisatekk.

Samal ajal magama minna tasuks eelkõige seepärast, et vältida n-ö pühapäeva sündroomi. Kui oled nädalavahetuseti kaua üleval, magad hommikul kaua ja veedad rohkem aega puhates, pole sa pühapäeva õhtuks veel nii väsinudki, et tavapärasel ajal magama minna. Nii aga lükkadki uue töönädala unegraafiku paigast ära.

Levinud veaks, mis une samuti rikub, on nutitelefoni vaatamine vahetult enne uinumist. Selle sinine valgus ergutab ajutegevust, mitte ei suiguta unele. Kui und ei tule, siis soovitab Azar hetkeks püsti tulla, lugeda või kuulata rahustavat muusikat, mitte end voodis küljelt küljele keerata. Kui tunned, et silmad hakkavad rahustava tegevuse järel raskeks muutuma, on aeg voodisse naasta.