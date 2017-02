Vahvliraudade tuleproov: vana Volta võtab mõõtu uute tulijatega

«Vahvli teeb heaks suhkur ja seda peab olema korralikult,» rääkis Vahvlihaldjate firma loonud Liisel Vellend võistuküpsetamiseks asju valmis seades. Vellendi sõnul tasuks kindlasti suhkur panna sooja sulatatud rasvainesse, sest siis sulab see ilusti ära ning tainas ei jää teraline. Ka rasvainet peab olema kogenud vahvlimeistri sõnul piisav kogus, et tainas ei nakkuks raua külge. «Hilisem vahvliraua võitamine ei päästa kinni jäämisest, kui tainas võid ei ole,» lisas Vellend.

Kindlasti ei tasuks taina tegemisel koonerdada – või olgu ehtne ja munad suured. Nende firma kasutab vahvlite tegemisel nõukaaegses legendaarses raamatus «Saiad, pirukad, koogid» olnud retspeti, mida on pisut täiendatud.

Algajatel küpsetajatel soovitab Vellend meeles pidada, et tainas peab enne küpsetamist kindlasti seisma, et see pakseneks. «Tainas võiks olla hapukoorepaksune, sest mida paksem see on, seda enam kulub küpsetamisele aega,» selgitas Vellendi. Liiga vesisest tainast tehtud vahvlid aga jäävad augulised.

Nona kaneeli-vahvlisegu. Foto Mihkel Maripuu

«Siin on vaja mikserit, kuigi õpetuses seda ei mainita,» hindas Vellend Nonna firma täistera vahvlisegu. Kasutamisõpetuse kohaselt tuli sellesse tainasse lisada nii muna, piima kui ka võid. «Pakil on kirjas, et on laktoosivaba ehk siduvaid aineid on siin suhteliselt vähe. Muna on põhiline siduv aine, aga seda oleks tulnud kindlasti vahustada, et see tainas parem jääks,» oli Vellend tainast tehes kriitiline.

Täisteravahvleid maitstes leidis Vellend, et kaneel domineerib vahvlimaitse üle. «Võiks olla rohkem suhkrut, siis tuleks vahvlimaitse paremini välja. Aga kui teha pohlatäidis, siis võib see väga hea olla,» pakkus Vahvlihaldjate perenaine.

Mesikäpa vahvlisegu Foto Mihkel Maripuu

Mesikäpa segust taina tegemine oli kõige lihtsam, sest sinna oli vaja juurde lisada vaid õli ja vett. «See on kreemjam ja vesisem, paistab vahvliraua pealt läbi, aga minu tainas ei paista,» arvustas Vellend tainast. Kuna rasvaine kogus oli väike, siis kippus see küpsetades kinni jääma. «See on hästi kuiv tainas, 80 ml õli on kindlasti liiga vähe ja nõuab küpsetusplaadi määrimist,» arvustas Vellend. Mesikäpa segust tehtud vahvlite maitset pidas Vellend kõige kehvemaks.

Lätist pärit Tartu Milli vahvlisegu. Foto Mihkel Maripuu

Tartu Milli vahvlipulbrist taina tegemisel tuleb olla teistega võrreldes märksa tähelepanelikum, sest see sobi korraga nii klassikaliste kui ka pehmete vahvlite tegemiseks. Õpetuse kohaselt tuleb taina tegemisel kasutada toasooja võid, aga siis jääb tainas tükiline. «Krõbedaid vahvleid me ei saa, isegi Esta masinaga mitte, seda võin kohe öelda,» ütles Vellend tainast ühtlaseks hõõrudes. Vanade masinatega küpsetades kippus tainas kinni jääma, teflonkattega moodsate masinatega seda muret ei olnud. «Nende vahvlite maitse meenutab mulle midagi? Maisikepikesi, aga ma ei teagi, miks,» tõdes Vellend vahvlit süües.