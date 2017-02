Pane tähele: Saksa Posti kaudu liikuvate pakkide eest vastutab Itella

Itella Eesti tegevjuhi Meelike Paalbergi kinnitusel teostab edaspidi Deutche Post/DHL pakkide laialivedu Balti riikides Itella vastavalt DHL'i ja Posti OY (Soome Post) koostöölepingule.

Pakimahtude suunamine Omniva võrgust Itella jaotusvõrku on toimunud etapiliselt alates märtsist 2016. Selle viimane etapp sai teoks tänavu 18. jaanuaril.

«Paki saatja ega ka saaja jaoks teenuses sisulist muutust toimunud ei ole. Muutunud on vaid viimase miili teenuse teostaja,» sõnas Paalberg. Seega saab need pakid edaspidi kätte kas Itella SmartPOST'i pakiterminalist, Itella ParcelShop'ist või toimetab kuller selle paki saaja sihtaadressile.

Omniva ärioperatsioonide valdkonna juhi Martin Luts märkis, et Soome Posti korralduse näol on tegu muudatustega, millega tuleb klientidel end kiiresti kurssi viia.

«Praegu pöördub hulk inimesi Saksamaalt saabuvate saadetiste probleemide korral endiselt Omniva poole. Kahjuks ei saa me neid aidata, vaid ainult muudatusest informeerida ning Itella poole edasi suunata,» selgitas Luts.

Paalbergi sõnul on mõistetav, et kliendid seda aastatepikkusest harjumusest lähtuvalt teevad, kuid avaldas lootust, et juba täna on Omnivasse saabuvate päringute arv kordades väiksem kui muutuse sisseviimise hetkel. Ta lisas, et nad on Omniva klienditeenindusele tänulikud, et nad kliente nende juurde on juhatanud.

Kui pakk on läinud kaduma või ei õnnestu seda jälgimiskoodiga tuvastada, peab klient esmalt pöörduma kaupmehe poole, kellelt ta ostu sooritas. Ka pakkide tagastusprotsessis ei ole varasemaga võrreldes muutuseid.

Paki teekonda saab klient jälgida Itella kodulehelt, kus avalehel on nii DHL'i saadetiste klienditoe kontaktid kui paki teekonna jälgimise võimalus.

Selleks, et teha kindlaks, kas saadetis liigub Eestisse Soome Posti vahendusel või muud moodi, tuleks oma paki jälgimiskood sisestada Omniva kodulehe saadetise jälgimise otsingusse.

Kui lehekülg kliendi jälgimiskoodi kohta infot ei jaga, jõuab tõenäoliselt saadetis kliendini teise tarnijaga. Saksa Posti saadetisi saab tuvastada Saksa Posti saadetise otsingust.