Postimehe maitseproov: millisest taignast saab kõige paremad vahvlid

Koht nr 4 Mesikäpa vahvlitainas (Kalev/Eesti) Keskmine hinne - 3

Hinnangud - Poe maitse, liiga soolane/ huvitav maitse – on nii soolane kui ka magus, samas mõnusalt krõbe/imal/maitsetu, teised olid palju paremad/maitsed mõnusalt tasakaalus/ ekstra krõmps/ ilgelt pudisev/ hea krõbe, aga liiga soolane/ huvitava maitsega/ imelik maitse/ maitseb nagu papp/kuivavõitu ja maitsetu/kuulge, ega see kartulikrõps ei ole, see on nii soolane/ kõige parem.

Koht nr 3 Nonna vahvlisegu (Nonna Organic/Eesti) Keskmine hinne 3,2

Hinnangud - Mitte just kõige magusam, aga täitsa hea/pisut maitsetu/ hea krõbe, pole liiga magus/ viskab kaneelimaitse sisse/ just selline nagu vahvel olema peab – krõbe ja magus/ liiga kaneeline maitse, see suisa häirib/ ei ole hea, maitsetu/ kaugelt vaadates tundus hea, süües mitte/jätab ükskõikseks.

Koht nr 2 Tartu Milli vahvlitainas (Tartu Mill/Läti) Keskmine hinne 3,9

Hinnangud - Parajalt magus, aga liiga õline/ natukene pudi, mõnusalt krõmps, mahedapoolse maitsega, ühteaegu nii krõbe kui ka mure/väga hea maitsega, kuigi liiga krõbe/pudiseb kõige rohkem, või maitse tükib esile/ tundub olevat klassikaline kodune tainas/veidi pulbrine/hea, isegi kõrbenud riismed olid maitsvad/ liiga magus.

Koht nr 1 ehk võitja Vahvlihaldjate tainas Keskmine hinne 4,3

Hinnangud - Väga hea, nagu lapsepõlves/ selline õline, aga magusus on ideaalne/ puhas klassika/ klassikaline kodune – kõik maitsed on paigas/ magedapoolne, tainas tundub olevat tihedama konsistentsiga/ maitsetu/ mõnus maitse, mitte liiga magus/ tõeliselt kodune maitse/väga hea/ nagu õige vahvel olema peab/ maitsetu ja tuim/ krõbe ja maitsev.