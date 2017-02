Viis võimalust, kuidas nädalavahetus pikemaks venitada

Tee kindlaks, kui palju pead tööasjadega tegelema. Tuleb ikka ette, et nädalavahetusel on vaja teha mõni kõne, kirjutada või lugeda tööalaseid kirju või isegi kiirelt lõpetada mõni projekt, kirjutab Today. Tasub aga võtta teatud aeg, millal sellega tegeleda ning mitte tööasjadele palju aega raisata. Näiteks selle asemel, et iga poole tunni tagant kirju lugeda, tee seda kaks või kolm korda päevas. Tee kiiremad ja olulisemad asjad ära hommikuti, mil oled produktiivsem ning et saaksid õhtul kergemini hingata. Kui sul on aga võimalik nädalavahetusel tööst täiesti puhata, siis naudi seda.

Tee sotsiaalmeediast paus. Kirju võib vahel küll lugeda, ent mida vähem sotsiaalmeedia mõjutusi oma vabasse aega lased, seda parem. Paljudes uuringutes on välja toodud, et puhkus sotsiaalmeediast teeb inimese õnnelikumaks ning laseb rohkem kvaliteetaega veeta pere või sõpradega. Kui sotsiaalmeediast eemaldumine tundub raske, katseta seda näiteks ühe täieliku väljalülitamise päeva kaupa.

Pane paika kindlad eesmärgid. Võib-olla tahad teha metsiku peo või hoopiski garaaži koristada. Mõlemal puhul tasub seada eesmärk ja leida konkreetne aeg, mil seda teha. Kui jääd lihtsalt diivanile lösutama või nutiseadet näppima, siis sinna see aeg ka läheb ning plaanitud tegevused jäävad täitmata.

Hoia tavapärast unegraafikut. Kvaliteetse une ja väljapuhkamise nimel on oluline, et läheksid igapäevaselt magama umbkaudu samal ajal ning ärkaksid samamoodi. Mida enam unetsükkel kõigub, seda rohkem segadusse keha läheb. Kui oled nädalavahetusel kaua ärkvel ning järgmisest päevast poole maha magad, raskendab see ka pühapäeva õhtul uinumist.

Veeda aega inimestega, kes on sulle tähtsad. Kvaliteetaeg loob häid mälestusi ning need tasub planeerida nädalavahetustesse, mil kõigil on aega rohkem ja tuju parem.