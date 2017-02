Lahkheli madalapalgalise toetuse taotlemisel pani noormehe nördima

«Kui jõudis kätte 15. veebruar, tegin oma tuludeklaratsiooni ära ja asusin madalapalgalise toetust taotlema, aga see ei olnud võimalik, sest maksu- ja tolliamet loeb kuidagi, et ma olen töötanud eelmise aasta jooksul ainult neli kuud. Lugesin MTA leheküljelt uuesti tingimused üle, et järsku on midagi muutunud, aga need olid kõik samad,» kirjutas toimetusele Kristjan.

Noormees eeldas enne tegutsema asumist, et kõik tingimused toetuse saamiseks on tal täidetud - ta on Eesti resident, 18 aastat vana ning töötas eelmisel aastal täistööajaga kahe tööandja juures kuue kuu vältel, teenides kokku alla 7800 euro.

Maksu- ja tolliametiga ühendust võttes öeldi talle, et ta pole nende andmetel töötanud kuus tervet kuud, vaid tööleping on lõpetatud kuu keskel ja see ei lähe arvesse.

«Ma ütlesin, et olen töötukassas arvel ja seal saan toetust - et seda saada, pead töötama kuus kuud täistööajaga - kuidas on võimalik, et kaks riigiasutust loevad erinevalt andmeid, sest töötukassas ma olen kuus kuud töötanud, aga MTA andmete järgi neli kuud,» jäi mehele segaseks.

MTA töötaja tõi ka näite tema tööaja arvestusest, mis oli järgmine:

****** ******

Töötamise algus: 08.04.2016 - töötamise lõpp: 16.08.2016; so 3 täiskuud. Tingimus oli täidetud mais, juunis ja juulis. Aprillis ja augustis ei töötatud tervet kuud.

******* ****** OÜ

Töötamise algus: 19.09.2016 – töötamise lõpp: 08.11.2016; so 1 täiskuu. Tingimus oli täidetud oktoobris. Septembris ja novembris ei töötatud tervet kuud.

Seega märkis maksu- ja tolliameti töötaja, et töölepinguga töötas Kristjan neli tervet kalendrikuud, kuid toetuse saamiseks oli vaja töötada kuus tervet (esimesest kuni viimase kuupäevani) kalendrikuud. Kristjani pöördumise järel viidi MTA kodulehel sisse ka vastavad täpsustused.

«Mina tunnen ennast petetuna ja leian, et see pole õiglane nii käituda. Meil on üks riik, ühed seadused, ühed asutused, siis peaksime lugema ka andmeid ühtemoodi,» oli mees siiski nördinud, viidates töötutoetuse ja madalapalgaliste toetuse arvestuste erinevustele.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe kinnitas, et Kristjani tööstaaži on arvutatud õigesti. «Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse kuue kalendrikuu töötamise nõue tähendab tõesti seda, et inimene peab olema töötanud möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud, täis kalendrikuu ja töötamine ei ole olnud peatatud,» selgitas ta.

MTA on tingimuse aluseks võtnud tööturuteenuste- ja toetuste seaduses kirjas oleva reegli. See tähendab seda, et kui inimene on töötanud näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini, siis ei ole tegemist kogu kalendrikuu jooksul töötamisega ja seda kuud ei võeta toetuse arvestamisel arvesse.

Aasmäe lisas, et maksu- ja tolliametil ei ole õigust üksikuid päevi kuidagi liita või neid toetuse maksmisel arvesse võtta, kuna nad peavad toimetama nii, nagu seadus seda võimaldab.

Kristjani mainitud töötutoetuse saamise aluseks on tingimus, et isik on töötuna arvelevõtmisele eelnenud aastal olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et ta töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötas. See tähendab, et töötukassa võttis arvesse kõiki reaalselt töötatud päevi, mitte terveid kalendrikuid järgi nagu maksu- ja tolliamet.

Madalapalgalise toetuse taotlemiseks peab inimene olema:

Eesti resident,

vähemalt 18-aastane,

vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,

vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul. Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb alla 7817 euro.

Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.

