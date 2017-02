Video: selline näeb välja Nokia 3310 uus versioon

2017. aastal toodetud Nokia 3310 meenutab disaini poolest veidi oma eelkäijat, kuid sellel on värviline ekraan, kirjutab tehnikaportaal Geenius.

Tootja väitel on telefonil mitmeid sarnasusi eelkäijaga ehk see on õhuke, kerge ning uskumatult vastupidav.

Telefoni aku peab helistades vastu 22 tundi ning ooteaeg on lausa terve kuu. Telefonil on Nokia Series 30+ tarkvara ehk erinevalt Nokia teistest uutest telefonidest ei saa sellele Androidi äppe installida. Ekraan on 2,4-tolline ning sel on olemas ka 2-megapiksline kaamera ja microSD pesa. Lisaks toetab 3310 nüüd ka kahte SIM kaarti.

Nokia 3310 jõuab müügile teises kvartalis ning hakkab maksma 49 eurot.

