Lugeja küsib: miks teatab Omniva välismaalt saabunud pakkidest tiguposti teel?

«Küsimused: Kas Omniva loeb mõistlikuks teavitada klienti saabunud saadetisest tiguposti teel ning venitada sellega paki tarneaega mitu päeva pikemaks? Näiteks teavitatakse ju SMSi teel kliente paki saabumisest postkontorisse, mis teeks teavitustöö ära ressursse ning aega raiskamata. Kas ligi 200 grammi (!) paberi raiskamine ja liigutamine punktist A punkti B on mõistlik ja digiajastule kohane teavitusviis?» päris lugeja.

Vastab Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv.

Tegemist on tolliterminali poolt saadetava teatega, mis annab märku, et kliendi saadetised nõuavad tollideklaratsiooni. Tegelikult saadab tolliterminal enamik deklareerimisteateid siiski SMSiga.

Kõikide pakkide kohta, millel on märgitud saaja telefoninumber, saadame deklareerimisteate SMSiga. Tänasel päeval on ligi kaks kolmandikku tolliterminali saabuvatel pakkidel see olemas.

Antud juhul on tegemist aga erandiga, mis on tingitud sellest, et tellimus oli jagatud 12 eraldi pakiks, mis saabusid tolliterminali samal päeval. Tolliterminali SMS-teatiste väljasaatmise eripäraks on see, et kui ühele adressaadile (GSM numbrile) tuleb ühel ja samal päeval mitu deklareerimist vajavat saadetist, siis süsteem ei suuda genereerida sariteatisi.

Kuna ka antud kliendile saabus 12 pakki korraga, siis oli tolliterminal sunnitud edastama teated paberkandjal. Loomulikult on sarnased juhtumid harvaesinevad.

Oleme sellest probleemist teadlikud ning lähiajal plaanime uuendada SMS-süsteemi, et saaksime minimeerida klientidele paberteadete saatmist. Kõik paki saabumise teated (pakiautomaati või postkontorisse) saadetakse tänasel päeval numbri olemasolul juba eranditult SMSiga.