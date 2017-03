Viis müüti džinni kohta

Müüt 1: džinni ja tooniku vahekord peaks olema 1:2 (džinn:toonik)

Reaalsus: «Täpselt nagu toiduga, tuleb inimesel ise oma maitse järgi kogused valida. Paljud arvavad, et neile ei maitse džinn toonikuga, kuid tihtilugu ei maitse neile lihtsalt see toonik (enamasti odav), mida on kasutatud joogi tegemiseks,» sõnas Abi.

Müüt 2: puhas džinn maitseb halvasti

Reaalsus: Ei maitse, Abi kinnitab. «See kõik oleneb tootest. Korralikult valmistatud jooki võib serveerida ka puhtalt jääga.»

Müüt 3: džinni tuleks serveerida laiemast n-ö õhupallikujulisest klaasist

Reaalsus: «See on pigem moeküsimus, kuid suurtes laiades klaasides, kuhu on ka maitsetaimi lisatud, võib džinn lõpuks uppuda kõige muu sisse. Mina isiklikult eelistan tavalist sirge lõikega klaasi.»

Müüt 4: džinn on vaid baaris joomiseks, see ei kõlba söögilaua taha

Reaalsus: Abi sõnul ei tasuks karta džinni juua toidu kõrvale. «Värske, tsitruselisandiga džinn sobib imeliselt mereandidega. Samuti sobivad džinnikokteilid ka magustoitude kõrvale.»

Müüt 5: Tsitrus peaks olema ainus garneering

Reaalsus: Jah, nii sidrun, laim kui ka greip on maitsvad, kuid sellega ei tasuks oma fantaasiat piirata. «Mõtle asjadele, mis sind ümbritsevad,» soovitas Abi. «Rosmariin või tüümian talveaiast, maasikas ja basiilik suvel. Lase lihtsalt fantaasial lennata.»