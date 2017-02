Parima Toiduaine konkursil võidutsenud tooteid saadab müügiedu

Mullu Mango Smuutikese eest nii Eesti Parima Toiduaine 2016 kuldmärgi kui ka mitmeid teisi tunnustusi pälvinud Balbiino turundusdirektori Enel Kolgi sõnul oli võidutoode Eesti jäätiseturul mitmes mõttes revolutsionäär, sest sorbettide osakaal oli enne selle turule tulekut pea olematu.

«Mango Smuutikese jäätis võeti seetõttu juba turule jõudes väga hästi vastu, kuid konkursivõit kahekordistas müügitulemused ning viis Smuutikese Eesti üle 600 jäätise seas esikümnesse,» sõnas Kolk. Müükide kahekordistumist võrreldes eelmise aastaga koges ka Eesti Parima Lastetoidu eripreemia pälvinud Salvesti Põnn Ökoloogiline neljaviljapuder banaani ja mustikaga.

Huvi nii kodus kui eksporditurgudel

Liviko Crafter’s London Dry Gin sai mullusel konkursil Eesti Parimaks alkohoolse joogi tunnustuse, lisaks pälvis toode Sip Awardsil maailma parima džinni kuldmedali ning selle pakend valiti 100 maailma parima pakendi hulka.

Liviko turundusdirektori Liivi Tadolderi sõnul suurendas konkursivõit kaubanduse poolset huvi pakkuda toodet oma riiulitel tarbijatele ning paljud kaubandusketid reklaamivad igal aastal konkursi võidutooteid nii kauplustes kui ka oma kanalites. «Meie kogemus näitab, et Eesti Parima Toiduaine tiitel ja rahvusvahelised tunnustused loovad tugeva kombinatsiooni, mis on paljude tarbijate jaoks ostuargumendiks – eriti sellise premium klassi käsitööna valminud alkohoolse joogi puhul, nagu meie džinn seda on,» sõnas Tadolder, kelle sõnul on tänaseks näha müügiedu nii Eestis kui ka 17 eksporditurul.

Kuna Parima Toiduaine konkursi võitjad kuulutatakse välja aprilli lõpus, siis nägid kõige suuremaid müügikasve just suviseks grillhooajaks sobivad lihatooted. Rannarootsi Lihatööstuse turundusjuhi Ingrid Prinsthali sõnul kasvas parima lihatoote tunnustuse pälvinud Grillkoodi müük eelneva suvega võrreldes enam kui neli korda. «Usume, et selline tunnustus innustab inimesi poes esmaostu tegema ning julgemalt katsetama,» tõdes ta.

Grillkoot jagas parima lihatoote hõbemärki Talleggi rukkipaneeringus kanafileesteigiga, mille müügistatistika kinnitab samuti tarbijate suurt huvi. Talleggi brändijuhi Triin Lõokese sõnul võtab ettevõte ka sel aastal konkursist osa tervelt kaheksa tootega.

Parima piimatoote tiitli pälvisid mullu kaks toodet – Valio Atleet Cheddar juust ja Farmi Hapendatud täispiim. Valio Atleet Cheddari tükijuustu müügid tõusid võidu järgselt 1,5 korda ning on sellele tasemele ka tänaseni püsima jäänud. Farmi Hapendatud täispiim ületas juba turule jõudes müügiootusi pea viiekordselt ning konkursivõit kasvatas toote müüki veel tervelt 2-3 korda.

Laienev müügivõrgustik

Põltsamaa Felixi turundusjuhi Marek Viiloli sõnul võib väga rahule jääda nii mullu Parima Mittealkohoolse Joogi kuldmärgi Pai+ kõrvitsa-mango ja astelpaju smuuti kui ka Põltsamaa Sügisesalati müügiga.

«Põltsamaa Sügisesalat kasvatas oma müüki pea viiendiku võrra ning kaubandusketid, mis algselt toodet vaid suuremates poodides müüsid, laiendasid toote saadavust ka väiksematesse poodidesse üle Eesti. Smuuti puhul nägime samuti müügikasvu, kuid tajuda oli ka seda, et konkursivõit kasvatas laiemalt tarbijate huvi Pai smuutidesarja vastu,» sõnas ta.

2016. aasta parimaks valmistoiduks nimetatud Mamma Lotte Lemmikampsude sarja kuuluv Hommehommikupuder nautis samuti pärast konkursivõitu müügivõrgustiku laienemist ning müüginumbrite kinnistumist.

«Hommehommikupudru müük kasvas kohati kuni kolmandiku võrra, kuid kõige positiivsem tulemus on see, et pälvitud tiitlist võitsid ka ülejäänud Lotte Lemmikampsude sarja kuuluvad tooted – konkursil pälvitud tunnustus tugevdas brändi tervikuna,» kinnitas Saarioinen Eesti turundusjuht Taavi Rehepapp.