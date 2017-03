11 põhilist asja, mida treenides valesti teed

Aasta alguses täituvad tuhanded jõusaalid inimestega, kes on lubanud end uue aasta tulekuga kätte võtta ja trenni tegema hakata. Selleks, et mitte aga tühja higistada, tuleks ka teada, mida treenitakse.

The Independent kogus kokku peamised vead, mis Londoni finessi-ja personaaltreeneritele jõusaalides silma on jäänud.

Tehakse vaid ühte ja sama harjutust

Personaaltreeneri Sandy Macaskilli sõnul on kõige suurem viga treenimise juures rutiin. «Paljud inimesed teevad ühtesid ja samu harjutusi, samas järjekorras, samas kaalus iga päev ja imestavad, et tulemusi ei tule. Su keha harjub ära sellega, mida sa teed,» sõnas Macaskill. «Muuda oma harjumusi: tee vahel teisi harjutusi, muuda raskusi, millega treenid – üks treeningkord kasuta raskemaid, teine kord jällegi kergemaid raskusi, kuid sel juhul tee rohkem kordusi.»

Liigne tulemustele orienteerumine

«Kui alustad treeningprogrammiga, millel on ka kindlad eesmärgid, siis võivad need sinu treeningut juhtima hakata,» sõnas personaaltreener Christina Howells. «Oluline on osata hinnata ka treeningprotsessi, mitte ainult tulemusi. Tulemuste saavutamine on küll oluline, kuid tuleb osata ka treeninguid endid nautida.»

Valede kohtade venitamine

Treener George Ashwelli sõnul on venitamine ülimalt oluline vigastuste vabaks ja efektiivseks trenniks. «Dünaamiline venitamine valmistab lihased ette liikumiseks ja ennetab vigastusi. Puusapainutajalihaste venitamine on ülimalt oluline.»

Mitte piisavalt korralikult treenimine

Ultimate Performance Fitness tegevjuhi Nick Mitchelli sõnul peavad inimesed kõvasti trenni tegema, et tulemusi saada. «Enamik jõusaalis käijaid ei pinguta piisavalt kõvasti ja nende treeningutes puudub kirg ja intensiivsus. Trenni ei saa teha elutult,» sõnas Mitchell ja soovitas treenijatel minna oma mugavustsoonist välja trenni ajal. «Trenn peaks olema lühikene ja intensiivne.»

Fitnessi trendide jälgimine

Pilates PT stuudio omaniku Hollie Granti sõnul on tavapärane see, et inimesed jälgivad finessitrende ja vahetavad trenne liiga tihti. «Kui liiga kiiresti vahetada trenne, siis ei omanda sa õiget tehnikat ja jääd igavesti algajaks. Samuti ei jälgita, mida meie keha meile ütleb. Näiteks kui sa ei paindu väga hästi, siis on parem teha joogat, mitte HIITi (high-intensity interval training - intensiivne intervalltreening). Kuula oma keha, mitte ära ürita iga uue asjaga kaasa minna.»

Valel ajal enne ja pärast trenni söömine

Professionaalne poksija ja treener Marianne Marstoni sõnul tuleks toituda tervislikult ja üsna pärast trenni. «Kõige parem aeg söömiseks on 20 minutit kuni tund aega pärast trenni tegemist.»

Trenni efektiivsuse mõõtmine higi järgi

«Peamine viga, mida inimesed jõusaalis teevad, on iga harjutuse tegemine, nagu see oleks viimane. Kõvasti trenni tegemine ja higistamine annab neile lootust näha kiirelt tulemusi,» sõnas personaaltreener Leo Savage. «Higistamine ei ole see, mille pealt näha, kui kõvasti keegi on treeninud.»

Progressi mittejälgimine

Personaaltreeneri David Jonesi sõnul tuleks enne igat treeningut kirja panna mõni väike eesmärk, et oma treeningprotsessil silma peal hoida. «Sea endale suurem eesmärk kogu treeningperioodiks ja väikesemad eesmärgid üksikuteks trennideks. Ära unusta oma edusamme kirja panna.»

Väiksemate lihaste hooletusse jätmine

KX Life spordisaali finessi edendaja Aaron Deere sõnul jookseb suur osa inimestest treeningsaali jõudes kohe kükitamiseraamile, jooksulindile või raskuste tõstmise juurde, et suuri lihaseid treenida. «Seda tehes unustavad nad aga ära väiksemad lihased, näiteks õlad, põlved ja puusad, mis võivad aga omakorda viia vigastusteni,» sõnas Deere.

Ei küsita abi

Matt Robertsi Personal Trainingi tegevjuhi Matt Robertsi sõnul on üks kõige levinumaid vigasid jõusaalis abi palumata jätmine. «Usun, et abi ja nõu küsides on võimalik palju paremaid tulemusi saada.»

Eesmärgitu trenn

«Selleks, et treenida, tuleks seada ka kindlad eesmärgid,» sõnas treener Ruben Tabares. «Leia endale eesmärk, olgu see siis vastupidavuse säilitamine (näiteks suutlikkus teha samu asju, mis teed praegu ka pensionärina) või figuuri saavutamine. Trenni tehes tuleb mõelda. Mitte ainult teada, et kükitamine on hea sulle, vaid ka teadmine, mida see sinu lihastega teeb, kuidas trenni ajal õigesti hingata jne. See kõik aitab rohkem kaloreid põletada ja annab kiiremini tulemusi.»