Üheksa tüüpi sõpru, kes su rahakotile hästi ei mõju

Kui oled mures, et sõbrad rikuvad su säästuplaanid, siis hoia eemale järgmistest isikutest või vähemalt hoidu nendega koos aega veetes liigselt kulutamast, kirjutab Simple Dollar blogi.

Sõber, kes tahab alati väljas käia. Meil kõigil on selline aktivistist sõber, kes ei taha kunagi kodus passida, vaid kas kinos, restoranis või klubis käia. Kui pakud välja, et võiks ka kodus filmi vaadata ja veini juua, ütleb ta, et eelistab minna välja ja uute inimestega kohtuda. Mistahes selline tegevus on aga tunduvalt kulukam kui mõni kodune ettevõtmine. Kui sul raha selleks napib, siis pigem loobu temaga kaasa minemast ning selgita rahulikult, miks sa seda tihti teha ei saa.

Sõber, kel on kallis maitse. Erinevuseks eelmise punktiga on see, et selline sõber armastab raha kulutada just kallitele ja kohati ekstravagantsetele sündmustele. Ta võib küll sind mugavustsoonist välja murda, kuid tuleb arvestada, et sedatüüpi sõber armastab raha eest osta endale atraktiivsemaid hüvesid. Kui tahad seda sõprust säilitada, tuleb sul millalgi samuti ausalt üles tunnistada, et sa ei suuda temaga sammu pidada.

Sõber, kes lubab arve maksta järgmisel korral. Vahel tuleb ette, et sõber on rahakoti koju unustanud või on tal lihtsalt rahaga kitsas, mistõttu pead arve tasuma sina. Ta küll lubab vastutuse järgmisel korral enda kanda võtta, ent kas see järgmine kord ikka tuleb? Kui sul leidub selliseid lubadusi andev tuttav, siis kasutab ta sind suure tõenäosusega ära ega anna midagi sulle vastu, juhul kui sa reegleid paika ei pane.

Sõber, kes tahab arvet pooleks teha. Kui oled säästurežiimil ning tellid endale näiteks restoranis vaid eelroa ja joogi või piirdud soodsa praega, on tülikas, kui sõber tahab arve pooleks teha – tema toidud ja joogid võisid ju rohkem maksta. Ka siin on koht, kus peaksid enda eest seisma. Proovi sõbraga suhelda kindlameelselt ning selgita, et soovid maksta vaid oma tarbitud toidu eest.

Sõber, kes käib poes lõbu pärast. Sõbrannal on igav ning ta kutsub sind endaga kaubamajja – kõlab ahvatlevalt? Selline sõber on ohutu vaid siis, kui suudad ise endale kindlaks jääda ning mitte osta asju, mida sa ei vaja. See, et sa talle poodi seltsiks lähed, ei tähenda, et peaksid ilmtingimata midagi ostma. Kui sõber hakkab aga peale käima, et seda teeksid, tasub sõpruse plussid ja miinused läbi mõelda.

Sõber, kes on niigi rikas. Kui kopikaid korjad, pole seda mugav teha inimese kõrval, kel on elus lihtsalt hästi läinud – olgu tal rikkad vanemad, edukas äri või sülle kukkunud lotovõit. Ka siin suudab sõprus kesta ilmselt senikaua, kuni kummalgi osapoolel ebamugav hakka. Kui see inimene on tõepoolest su sõber, ei tee ta numbrit sellest, et sa ei saa palju kulutada.