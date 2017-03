Müüd autot? Üheksa asja, mida peaksid teadma

Auto edukalt mahamüümine nõuab palju planeerimist ja organiseerimist, vahendas today.com. Sul tuleb auto nii seest kui ka väljast läikima lüüa, otsida kokku autohoolduse dokumendid ja muud paberid ning leida viis, kuidas sõidukit reklaamida võimalikult atraktiivselt.

Siin on mõned nipid, et auto võimalikult suure kasuga maha müüa:

Ajasta see õigesti

Kuigi see ei pruugi esimesena üldse pähe tulla, siis on aeg automüümisel ülimalt oluline. Nelikveoliste autode nõudlus kasvab enne talve, samas kui sportautosid ostetakse pigem suve eel. Väikesed kaubikud, millesse mahub palju inimesi ja mis sobivad reisimiseks, tuleks samuti vahetult enne suve müüki panna.

Eeldatav hind

Internetis on väga palju veebilehti, kus on võimalik oma auto hind välja selgitada, kasutades selleks auto seisukorda, läbitud kilometraaži ja teisi asjaolusid. Kuid sa pead kindlasti aus olema oma auto suhtes. On väga vähe autosid, mis on tõesti ideaalses korras pärast kümmet aastat kasutamist.

Kus kõik dokumendid on?

Kogu varakult kokku kõik dokumendid, mis sisaldavad infot, milliseid parandustöid autole on tehtud. Kui autol on kehtiv garantii, siis lisa kindlasti ka see, kui mitte, siis võiks see siiski oluliste dokumentide juures olla, et uus omanik teaks, et kõik kulud tuleb tal endal kanda.

Valmista auto ette

Kui potentsiaalsed autoostjad tulevad, siis peab auto olema puhas ja korras. See näitab, et auto eest on hoolitsetud ja see on väärt sinu soovitud hinda. Puhas auto näeb samuti parem välja reklaampiltidel, seega enne pildistamist pese kindlasti auto puhtaks. Ära unusta pesta ka velgi ja rattaid, tõmmata tolm salongist ja puhastada aknad nii seest kui ka väljast.

Tee hulganisti pilte

Miski ei peleta ostjaid rohkem kui piltideta müügikuulutus. Vaid ühe pildi lisamine on peaaegu sama halb. Tee võimalikult palju pilte oma autost eri nurkade alt. Sel viisil on ka ostjad teadlikumad, enne kui autot vaatama tulevad. Kindlasti pildista autot eest, tagant ning mõlemalt küljelt. Müüjad unustavad tihti teha salongist pilti, mistõttu ostja võib arvata, et auto sisemus näeb nii jube välja, et seda ei juleta näidata. Tee pilte esi-ja tagaistmetest, salongist ja pagasiruumist.

Reklaam

Reklaamis peaks kindlasti kirjas olema hind, läbitud kilometraaž, auto seisukord, avariide ajalugu, tehtud parandustööd ja VIN-kood.

Tee kindlaks, milline on ostja

Pärast automüügi kuulutuse üles panemist, ole valmis saama hulganisti kõnesid või e-kirju, mis soovivad rohkem infot saada. Kui huviline tuleb vaatama, saa teada ta pärisnimi ja millisel viisil ta soovib auto eest tasuda. Paljudele on sularaha siiani lemmikmaksmisviis.

Ole julge

Kui huviline on tulnud autot vaatama, siis kasuta võimalust ja reklaami oma auto parimaid külgi. Too välja oma auto kõige paremad küljed. Ära ole liiga pealetükkiv, kuid auto müümisel ei ole ka tagasihoidlikkus voorus.

Kauple hinnaga

Pärast autoga tutvumist ja testsõidu tegemist, on aeg uurida ostjalt, kas sinu pakutud hind on sobiv või ta soovib kaubelda. Sõiduki alghinda määrates tuleks väikene kauplemise võimalus alati õhku jätta ning igaks juhuks natukene kõrgem hind panna. Kindlasti tuleb endale määrata ka kõige madalam hind, millest allapoole sa ei tule. Ära karda tehingut katkestada, kui leiad, et sinu auto on väärtuslikum kui sulle pakutud hind.