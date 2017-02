Video: miks esitab suur osa inimesi tuludeklaratsiooni siiani paberkandjal?

«Meil kuskil viis protsenti käib paberkandjal esitajaid,» kommenteeris MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. «Enamik on need inimesed, kellel ei ole internetivõimalust või kes siis n-ö ei oska teha internetis, või ka kardavad ja tahavad seda kindlust.» Udde lisas, et enamik bürookülastajaid on pensionärid ja eesti keelt emakeelena mitte kõnelevad inimesed.