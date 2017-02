Kuidas saada kiirtoidukohast alati värskeid friikartuleid?

Nii McDonald’sis, Hesburgeris kui ka teistes sarnastes kiirtoidukohtades tehakse suur ports friikartuleid valmis, soolatakse üle ja hakatakse klientidele järjest jagama. Kui aga sisse juhtub hetk, mil tellitakse vaid burgereid või kliente napib, jäävad friikartulid mõneks ajaks seisma, kirjutab Foodbeast. Ajapikku hakkavad need kuivama ja jahedaks muutuma, mistõttu ei pruugi sööjat, kes need tellib, oodata kõige meeldivam maitseelamus.

Selleks aga, et saada kiirtoidukohast kindla peale värsked friikartulid, telli need ilma soolata. Kui toidukohas leidub laual soolatops, saad soola ise vargsi lisada. Oma soovi põhjendada pole vajalik ning teenindaja peab seepeale valmistama uued friikartulid, mitte pakkuma olemasolevaid. Teine variant on ka olla aus ja küsida, kaua friikartulid seisnud on ning kas sa saaksid enda tellimusse värsked.

Sama nippi võib katsetada ka burgeri või mistahes muu toidu tellimisel. Kui küsid burgeri ilma sibula või hapukurgita, on tegu eritellimusega ning teenindaja ei saa sulle hetkel valmisolevat burgerit pakkuda.

Samas tuleb meeles pidada, et kiirtoidukohtades on enamasti ette nähtud teatud aeg, kaua võib tooteid klientidele müüa ning teenindajad peavad selle järgi ka talitama. Seega on harv juhus, kui klient peaks saama juba ligaseks muutunud burgeri või kuivad friikartulid.

Kui näed, et toidukohas on järjekord uksest välja, tehakse seal nagunii jooksvalt uusi toite valmis ning kauaks seisma need ei jää. Seega kiirel ajal proovi teenindajat oma erisoovidega mitte tülitada.