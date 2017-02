Video: kuidas valmivad imemaitsvad vastlakuklid?

Vesivärava kohviku omaniku Tiiu Kereme sõnul on aastate jooksul järjest enam hakanud inimesed vastkakukleid ette tellima. «Harjumuseks on saanud, et tellitakse ette ja hulgi. Et ei viitsita järjekorras seista,» sõnas Kereme.

Selleks, et kõikidele soovijatele oleks värskeid vastlakukleid pakkuda, algas kuklite tegemine juba eile õhtupoolikul kell neli. «Pagaritel ongi öötöö, nad on sellega harjunud,» sõnas naine. «See meeskond, kes tuli hommikul tööle, tuli lihtsalt natukene varem tööle ja muud ei midagi.»

Vastlapäev ei tule aga ükski aasta kohvikule üllatusena, ettevalmistused suuremaks kuklisöömiseks algavad juba varakult toorainete tellimisega. «Kohviku mõistes on vaja tohutult vahukoort varuda ja seda tuleb kindlasti ette tellida,» kinnitas Kereme ja lisas, et lisaks vahukoorele on oluline ka jahu varuda. «Vahukoor on kõige olulisem, et see oleks tasemel ja kõige parem.»

Seda, kui palju vastlakukleid päeva lõpuks valmis saab, ei oska Kereme arvata. «Öösel tegime 7000 tükki ja vastavalt nõudlusele teeme aga juurde.»