Viis teada-tuntud sümbolit ja nende tekkimislugu

Sümbolid aitavad meil sõnu kergemini ja kiiremini edasi anda. Selle asemel, et kirjutada süda, on võimalik seda väljendada sümboliga. Sümbolitel on aga väga erinevad tekkimislood.

Ampersand («&»)

Ampersandi («&») sümbol on arenenud ladinakeelsest sidesõnast et, mis tähistab eesti keeles sõna ja. Sellise tähemärgi leiutas antiikses Roomas elanud Cicero personaalne sekretär Tiro. Tiro leiutas lühendid, et kiiremini kirjutada. Neid lühendeid teatakse ka kui Tironiani märkmeid.

Mitu sajandit hiljem sai ampersand Euroopas ja Ameerikas nii populaarseks, et oli pikalt ka osa ingliskeelsest tähestikust.

Ampersand. / www.brightside.me

Südame sümbol

Olenemata levinenud arvamusest, et armastus sümboliseerib päris südant, meenutab inimese süda siiski südame sümbolit üsna vähe. Pigem on südame sümboli tekkimiseks pakutud järgmisi teooriaid:

Kahe järve peal kokku saanud luige kaelad moodustavad südame kujutise. Paljudes riikides sümboliseerib luik armastust, lojaalsust ja pühendumist jääda üksteisele truuks elu lõpuni.

Üks hüpotees pakub välja, et südame kuju tuleneb naiselikust vormist. Selle teooria toetajate meelest meenutab süda naise vaagnat.

Levib ka teooria, mille järgi meenutab süda luuderohu lehte. Vanad kreeklased armastasid maalida oma vaasidele veinijumala Dionysuse ehituna luuderohu lehtedega.

Süda. / www.brightside.me

Bluetoothi sümbol

Kümnendal sajandil valitses Taani kuningriiki kuningas Harald Blatand, kes ühendas Taanis elavad hõimud ühtseks kuningriigiks. Kuningas oli kuulus oma mustikaarmastuse tõttu ja tänu sellele olid tema hambad pahatihti sinised.

Bluetoothi tehnoloogia on disainitud eri seadmete ühendamises. Sümbol tuleneb kahest Skandinaavia ruunimärgist: «Hagall» (või «Hagalaz») ja «Bjarkan». Nendest kahest ruunimärgist moodustuvad Harald Blatandi nime initsiaalid.

Bluetooth. / www.brightside.me

«Power on» sümbol

Sisselülitamise lüliti on olemas praktiliselt igal seadmel, kuid vähesed teavad selle tekkimise lugu.

1940. aastate alguses kasutasid insenerid lülitite märgistamiseks binaarset süsteemi, kus 1 tähendas, et seade töötab ja 0, et seade ei tööta. Järgnevatel sajanditel on need numbrid muutunud märkideks, kus ring tähistab nulli ja vertikaalne joon ühte.

On-Off nupp / www.brightside.me

Rahu sümbol

Rahu sümbol leiutati 1958. aastal tuumarelvade kasutamise vastu. Sümbol koosneb semaforisüsteemist pärinevatest tähtedest «N» ja «D», mis tähistab «Nuclear Disarmament» («tuumadesarmeerimine»).

Semaforisüsteemis kujutab täht «N» inimest hoidmas kahte lippu tagurpidipööratud V tähe kujuliselt. Tähte «D» kujutatakse ühte lippu otse üles suunates ja teist otse alla. Need kaks kujutist kokku pannes moodustub rahu märk.