6 toiduainet, milles on üllatavalt rohkem C-vitamiini kui apelsinis

1. Brüsseli kapsas

Brüsseli kapsas. / Scanpix

Keskmises apelsinis on umbes 70 milligrammi C-vitamiini, ühes tassitäies Brüsseli kapsas on aga 74 milligrammi C-vitamiini. Küpsetatud Brüsseli kapsas on siiski veidi vähem C-vitamiini.

2. Lehtkapsas

Lehtkapsas. / Scanpix

Kahes tassitäies lehtkapsas on umbes 80 milligrammi C-vitamiini.

3. Brokoli

Brokoli. / Scanpix

Tassitäis hakitud brokolit sisaldab 81 milligrammi C-vitamiini

4. Kiivi

Kiivi. / Scanpix

Kõigest ühes suures kiivis on 84 grammi C-vitamiini.

5. Maasikad

Maasikad. / Scanpix

Tassitäis maasikaid annab sööjale 84 milligrammi C-vitamiini.

6. Punane ja kollane paprika

Punane paprika. / Scanpix

Ühes suures punases paprikas võib olla kuni 209 milligrammi C-vitamiini. Suures kollases paprikas ulatub see lausa 340 milligrammini.