Bussifirma nõuab konkurendi piletihindade tõstmist

Bussifirmat Taisto liin Tallinn-Antsla sõidab läbi Põltsamaa peaaegu samal ajal kui Haapsalu-Tartu buss, mida teenindab Go Bus, kirjutab Lääne Elu. Taisto pole rahul, et dotatsiooni abil liikuval Haapsalu-Tartu liinil on märksa odavamad piletihinnad.

«Oleme seisukohal, et dotatsiooni eesmärk ei peaks olema hindasid hoida kunstlikult all, vaid antud juhul on eesmärk tagada Haapsalu ja Tartu vaheline bussiliiklus,» kirjutas Landrat.

Lääne maavalitsus maksab Go Busile Haapsalu-Tartu liini eest toetust üle 5000 euro kuus.