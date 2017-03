Miks Kinder Surprise'i üllatusmunad kollased on?

Kinderi üllatusmuna on laste lemmik juba aastakümneid – šokolaad ja mänguasi ühes tootes. Mänguasja peitev muna on aga kollane üsna loogilisel põhjusel. Nimelt on ka päris munal sees munakollane.

Internetis on avastus üsna kiiresti levinud ning inimesed jagavad oma üllatust Twitterist. Kuigi nii mitmedki neist on üllatusmunadega üles kasvanud, ei ole nad kunagi mõelnud, miks üllatusmuna sees olev muna just kollast värvi on.